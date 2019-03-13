Американский генерал рассказал, где в Украине и Европе Россия нанесет военные удары

Генерал Бен Ходжес / Фото: Радио Свобода

В ближайшие десятилетие будет наличествовать угроза оккупации РФ других городов Украины (Одессы в первую очередь) и соседних стран (Румынии в том числе).

С таким заявлением выступил бывший главком Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес – в рамках конференции по безопасности в Праге, сообщает портал Česke Noviny.

"Я надеюсь, что я ошибаюсь, но существует такая траектория, и когда я прислушиваюсь к тому, что делает Китай (когда прислушиваюсь к тому, что говорят китайские коммунистические лидеры), то знаю, что здесь вполне может быть конфликт", – заявил он.

Генерал Ходжес также выразил убежденность в тем, что НАТО следует противостоять потенциальным угрозам со стороны РФ и Китая. Кроме того, он считает, что Кремль будет использовать любые "прорехи" в Североатлантическом Альянсе.

Напомним, ранее американский генерал озвучил причину захвата Крыма РФ, а также пояснил, почему Украине надо дать новые виды оружия.



