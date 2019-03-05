Американский генерал пояснил, почему Украине надо дать новые виды оружия

генерал армии Кертис Скапаротти / Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал армии США Кертис Скапаротти рассказал о том, что хочет рекомендовать американским парламентариям предоставить Украине новые типы оружия.

Такое заявление он сделал на слушаниях в комитете Сената США по вооруженным силам, сообщает Укринформ.

Скапаротти также не исключил предоставление Украине новых снайперских систем, боеприпасов, а также, учитывая конфликт с Россией в Керченском проливе, боевых систем для Военно-морских сил.

По мнению генерала, украинские военнослужащие очень хорошо прошли тренировки по использованию противотанковых систем Javelin, которые были предоставлены ВСУ в 2018-м.

Напомним, ранее эксперт объяснил, зачем США поддерживают Украину, а Экс-представитель НАТО рассказал, как американцы зарабатывают на вооружении украинской армии.



