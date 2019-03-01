Эксперт объяснил, зачем США поддерживают Украину

США поддерживают Украину, поскольку она может ослаблять Россию, сообщил эксперт / фото: polittech.org

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко полагает, что США поддерживают Украину, поскольку она является инструментом, который позволяет дешево и сердито влиять на Российскую Федерацию и ослаблять ее.

Украина не требует больших ресурсов, более того, непонятно, что вообще будет с ней, поэтому для Штатов наша страна — проект, который не требует большого финансирования, но при этом выполняет свою функцию, рассказал эксперт на чате в Главреде.

По его словам, если украинское государство обретет полноценную субъектность, начнет видоизменяться, станет успешными, США будут больше к нему привязываться, поскольку оно сможет покупать у них оружие, что-то поставлять на их рынок, выполнять функцию сдерживания РФ и Германии, чего Штаты хотели бы.

"Однако для того, чтобы все это было, нужно, чтобы у нас "наверху" сидели люди, которые так мыслят. Нужно понимать, чего хотят Штаты, какую функцию они хотели бы, чтобы мы выполняли. Не привозить им кучу пустых разговоров в Вашингтон, а привозить конкретику, говоря, что мы делаем то-то и то-то", — отметил собеседник.

Романенко обратил внимание, на то, что власти Польши разговаривают с американским президентом Дональдом Трампом: "Мы хотим, чтобы у нас была ваша большая военная база. За это мы готовы заплатить два миллиарда долларов в год".

"Трамп такой разговор понимает, для него все четко и ясно. Если в Польше будет большая военная база США, то Штаты смогут влиять на окружающие страны: Германию, Украину, Беларусь, Прибалтику", — добавил аналитик.

"Выгодно ли это Штатам? Если Польша сама все оплачивает, то, конечно же, выгодно. Потому что Вашингтон сейчас думает о том, как пересмотреть свои затраты на внешнюю политику", — заявил он.

Эксперт считает, что если Украина собирается выполнять какие-то функции для Штатов за их же деньги, то эта функция будет самой простейшей.

"Это будет что-то вроде того, как легковооруженные застрельщики в римской армии выбегали перед армией противника, бросали дротики и убегали, их легко могли застрелить из лука или догнать и "замочить", — добавил собеседник.

"Вот и Украина — это легковооруженный воин, который выскочил с голой задницей, пошумел, покидал дротики и спрятался. И проблема для нас заключается в том, что прятаться некуда. Как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих", — подчеркнул Романенко.

"Пока мы не решим проблему того, как наполнить наш бюджет, чтобы мы могли часть его тратить на приоритетные направления, в том числе ВПК (военно-промышленный комплекс — Ред.), армию и все остальное, то все это будет трындеж ни о чем", — уверен эксперт.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов говорил Главреду, что США будут биться за господство над Украиной до победы, поскольку она является главным буферным государством между НАТО и Россией, а также барьерной зоной для транзита грузов с запада на восток и обратно.