Экс-представитель НАТО рассказал, как США зарабатывают на вооружении Украины

18 февраля 2019, 01:12

По словам Гарри Табаха, в США такая схема закреплена законодательно.

Джавелины
ПТРК "Джавелин" / Patrick Kirby / U.S. Army

США предоставляют Украине вооружения "как бы бесплатно", однако взимают плату за их "сервисное обслуживание".

Об этом рассказал экс-представитель НАТО в России Гарри Табах в интервью Апострофу.

"Мы как бы даем бесплатно, но за обучение, за запчасти, за боеприпасы Украине придется платить самой. Это не совсем плохо, я лично не верю, что что-то должно даваться бесплатно, потому что потом ты этого не ценишь. Мы также следим за этим всем, я был в такой команде: мы инспектировали, чтобы это все правильно хранили, правильно обращались, чтобы оно не пропало, и никто никому его не продал. Вот россияне не делают этого, они просто продают оружие, а куда оно дальше расходится, они не следят, а потом это оборачивается против них и против всех остальных. Мы за этим всем очень следим, чтобы оружие не оказалось в чужих руках", - сказал Табах.

По его словам, в США такая схема закреплена законодательно.

"В Америке есть даже такой закон, что, если мы передаем оружие кому-то, оно нашим налогоплательщикам не должно ничего стоить, а этот расход должен покрываться. Допустим, мы передали три катера вам, передали бесплатно, потому что хранить их законсервированными стоит очень дорого, дешевле дать их вам, потом вы будете покупать запчасти к ним, платить за обучение, покупать современную аппаратуру на них, и будете покупать все это у нас. Поэтому мы не имеем права зарабатывать на этом и в тоже время не имеем права терять на этом деньги, вот все время и идет такой баланс и игра", - добавляет Табах.

Ранее Петр Порошенко на конференции по безопасности в Мюнхене выразил надежду на получение от США всех видов вооружений.

"У нас была очень детальная встреча с вице-президентом (США Майклом Пенсом). Он в самом начале подчеркнул, что Украина является надежным стратегическим партнером США, мы твердо надеемся на сотрудничество, в том числе, в оборонной сфере, на поставки в Украину всех видов вооружений", - сказал Порошенко.

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Украина НАТО США вооружения
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