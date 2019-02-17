Порошенко возжелал от США вооружений всех видов

Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент Майкл Пенс / president.gov.ua

Киев надеется получать от Вашингтона все виды вооружений.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с вице-президентом США Майклом Пенсом в Мюнхене.

"У нас была очень детальная встреча с вице-президентом (США). Он в самом начале подчеркнул, что Украина является надежным стратегическим партнером США, мы твердо надеемся на сотрудничество, в том числе, в оборонной сфере, на поставки в Украину всех видов вооружений", - сказал Порошенко, передает телеканал 112 Украина.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов для увеличения финансовой помощи Украине до $700 млн.

В начале февраля вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина заинтересована начать масштабную закупку высокотехнологичного оборонного оборудования из США, в том числе дополнительных комплексов летального оружия (Javelin).