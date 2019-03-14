"Москалям сдали Украину": Порошенко преподал "урок" истории

Президент Украины Петр Порошенко / Pivden.info

Президент Петр Порошенко, выступая торжествах по случаю 350-летия основания гетманской резиденции в Батурине, привел слова Ивана Мазепы в качестве урока для современных политиков.

"Чрез незгоду всі пропали, самі себе звоювали", - сказал он.

По словам Порошенко, "кое-кто уже настолько увлекся внутренней борьбой", что не хочет "ни видеть, ни слышать, что же происходит на наших северо-восточной и восточной границах".

"Для них войны не существует. Так же не было в 18-20 годах двадцатого века. Дрались между собой и москалям сдали Украину", - сказал президент.

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По мнению главы государства, Мазепа поступил так же, как Джордж Вашингтон, Симон Боливар или Махатма Ганди.

"Для империй, которым подчинялись их народы, они все точно считались предателями. И Вашингтон, и Ганди, и Боливар, и Мазепа. Но для самих народов - борцами за свободу, за независимость, хотя и шли к ней разными путями. Для народов они герои", - заключил он.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.