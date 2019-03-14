Генерал-разведчик оценил вероятность атаки России на Одессу

14 марта 2019, 09:00

Атака РФ на украинский город может спровоцировать глобальную войну, полагает эксперт.

Генерал-разведчик сообщил, что атака России на Одессу маловероятна
Атака России на Одессу маловероятна, сообщил генерал-разведчик / Reuters

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж считает, что атака Российской Федерации на Одессу маловероятна, поскольку в Украине созданы оборонительная и общественная сферы взаимодействия и есть политика безопасности для того, чтобы таких сценариев не было.

Существуют международные силы, которые будут жестко противостоять агрессивным планам властей России, рассказал эксперт Апострофу

По его словам, если российский президент Владимир Путин решится атаковать Одессу — это спровоцирует глобальное противостояние РФ со странами-членами НАТО и Евросоюза, а такая конфронтация может стать причиной глобальной войны. 

"За последнее время я разговаривал с силовиками и руководителями соответствующих ведомств США, европейских государств, Китая, Японии и даже Австралии — все они говорят, что будут противостоять агрессивным намерениям России", — утверждает собеседник.

Ранее бывший главнокомандующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес говорил, что власти РФ могут пойти на оккупацию Одессы и Румынии.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова. 

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

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Россия Одесса атака Николай Маломуж
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