Порошенко уволил главу Полтавской ОГА из-за "потери доверия"

Виталий Головко

Президент Петр Порошенко уволил главу Полтавской областной госадминистрации Валерия Головко, подозреваемого в получении $1 млн взятки.

Об этом глава государства сообщил на Совете регионального развития в Полтаве, передают Украинские новости.

"Сегодня я полписал указ об увольнении господина Головко", - сказал Порошенко, отметив, что чиновник, потерявший доверие, не может оставаться на своей должности.

И.о. главы Полтавской ОГА назначен Роман Товстый.

На митинге президента Петра Порошенко на Закарпатье в пятницу, 15 марта, один из присутствующих местных жителей поблагодарил главу государства "за бедность".

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".