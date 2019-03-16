"Вы хотите быть с Москвой": в Винницкой области верующие ПЦУ и УПЦ МП поскандалили из-за храма

16 марта 2019, 19:28

Представителей Московского патриархата местные жители назвали сторонниками "русского мира".

В Винницкой области произошел религиозный конфликт / vn.npu.gov.ua

В селе Лука-Мелешковская Винницкого района между прихожанами Православной церкви Украины и УПЦ МП произошел конфликт.

Как сообщили в отделе коммуникации областной полиции, противостояние возникло из-за того, что обе общины претендуют на то, чтобы проводить богослужения в Спасо-преображенском храме.

"Для прекращения конфликта и предупреждения его дальнейшего силового развертывания к несению службы были привлечены полицейских полиции особого назначения, групп реагирования патрульной полиции", – сказано в сообщении полиции.

В полиции добавили, что для обеспечения правопорядка полицейские будут нести службу возле храма в круглосуточном режиме.

В то же время в Винницкой епархии УПЦ МП отметили, что сторонники ПЦУ накануне вечером залили замки на дверях храма смолой.

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"Верующие села, опасаясь срыва богослужения, срезали замки и, попав внутрь храма, провели там всю ночь. Но утром агрессивно настроенные активисты закрыли верующих внутри храма и заблокировали вход, с целью помешать осуществлению богослужения... Противостояние длилось более четырех часов", – утверждают в УПЦ МП.

При этом на месте конфликта один из представителей УПЦ МП проводил видеосъемку. Отметим, что представителей Московского патриархата местные жители назвали сторонниками "русского мира" и обвинили их в том, что священник этой церкви не стал отпевать погибшего героя АТО.

"Вы малороссы, вы хотите быть с Москвой", - добавили сторонники ПЦУ, обращаясь к представителям УПЦ МП.

Напомним, ранее появилась интерактивная карта переходов храмов и соборов в ПЦУ.

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УПЦ МП Винницкая область ПЦУ
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