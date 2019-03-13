Появилась интерактивная карта переходов храмов и соборов в ПЦУ

Сколько храмов и соборов перешли в ПЦУ / Pixabay

В Православную церковь Украины, по последним данным, перешли 458 приходских храмов и 2 кафедральных собора бывшей УПЦ МП.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

В частности, как показывает карта, 8 марта ПЦУ пополнилась тремя приходами в Ровненской области: Свято-Георгиевской церковью с. Русивель, Свято-Николаевской церковью с. Селец, Свято-Иоанно-Богословской церковью с. Маща.

Также в ПЦУ перешли два прихода в Хмельницкой области: Церковь Успения Пресвятой Богородицы с. Клинове и Свято-Воздвиженский храм с. Русановка.

У бывшей УПЦ МП стало на два прихода меньше и в Волынской области. Речь идет о Свято-Михайловской церкви с. Холопич и Свято-Михайловской церкви с. Мирное.

Ранее на Волыни разгорелся скандал из-за захвата храма бывшей УПЦ МП. В комментариях люди призывают обращаться в полицию и молятся.

Ранее УПЦ МП пожаловалась в Европейский суд из-за ареста храма. Верующих лишили возможности пользоваться храмом, заявили в УПЦ МП.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье со скандалом "отжали" храм УПЦ МП. В УПЦ МП отрицают переход религиозной общины Богородчан в ПЦУ.

Ранее в УПЦ МП пожаловались на захват храма на Тернопольщине. Прихожане Московского патриархата вынуждены были присутствовать на литургии под открытым небом.

Напомним, также сообщалось о том, что на Волыни из храма выгнали священников УПЦ МП. Сторонники ПЦУ захватили Свято-Михайловский храм, заявили в УПЦ МП.