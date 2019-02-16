"Бал сатаны в Песках": на Волыни разгорелся скандал из-за захвата храма бывшей УПЦ МП

В селе Пески Волынской области разгорелся скандал из-за захвата храма бывшей УПЦ МП.

С дверей местного Свято-Георгиевского храма утром 16 февраля сторонники ПЦУ срезали замки, сообщил глава пресс-службы в Волынской епархии УПЦ Олег Точинский у себя в Facebook.

При этом он обратил внимание, что активнее всего в захвате храма участвует командир местной части МЧС Иван Пашнюк (он ранее резал бензопилой замки в Свято-Троицком соборе города Берестечко). Присутствует на месте событий и местный служитель УПЦ КП Владимир Курчин.

"Жители села сообщают о том, что в этой вакханалии принимают участие жители соседнего Берестечка, которые неделю тому назад захватили Свято-Троицкий собор", – написал Точинский.

/ facebook.com/oleg.tochinsky

В комментариях люди призывают обращаться в полицию и молятся.

"Зачем упоротым столько захваченных храмов в округе? Кто туда ходить будет?" – интересуется Евгения Стекунова. "В Озерянах тоже приехали вечером патриоты срезали замки, бесновались и повесили флаг", – пишет Горох Игорь. "Вот интересно, а сколько приходов КП и УАПЦ в ПЦУ перешло? Может, им помочь?" – задает каверзный вопрос Анна Полунина.

Ранее УПЦ МП пожаловалась в Европейский суд из-за ареста храма. Верующих лишили возможности пользоваться храмом, заявили в УПЦ МП.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье со скандалом "отжали" храм УПЦ МП. В УПЦ МП отрицают переход религиозной общины Богородчан в ПЦУ.

Ранее в УПЦ МП пожаловались на захват храма на Тернопольщине. Прихожане Московского патриархата вынуждены были присутствовать на литургии под открытым небом.

Напомним, также сообщалось о том, что на Волыни из храма выгнали священников УПЦ МП. Сторонники ПЦУ захватили Свято-Михайловский храм, заявили в УПЦ МП.