Германия передала Украине уникальную грамоту Петра I

Петр I

Статс-секретарь МИД Германии Вальтер Линднер передал послу Украины в ФРГ Андрею Мельнику грамоту Петра I о назначении киевского митрополита.

Как сообщает ТАСС, документ датирован 1708 годом.

В грамоте царь подтверждает назначение митрополита, также в ней описаны его права и положение киевской митрополии.

Документ с 1950-х годов находился в библиотеке Института по изучению истории Восточной Европы и страноведения Тюбингенского университета. Историки полагают, что грамота в 1931 году находилась в Национальной библиотеке имени В.И. Вернадского в Киеве, но была вывезена нацистами в 1941 в Германию как военная добыча.

В библиотеку документ попал после того, как в конце 1950-х годов его купил профессор Вернер Маркерт, основатель и первый директор института.

Напомним, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.