В Украине пригрозили России войной за Крым "под прикрытием НАТО"

Крым / Reuters

В случае, если Киев не сможет вернуть аннексированный Крым в состав Украины путем политического урегулирования, возможно, стране придется начать полномасштабную войну против РФ "под прикрытием НАТО".

Такое мнение высказал зампред Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров в интервью Радио.Свобода.

"За пять лет удалось многое сделать. В первую очередь, появилась армия. Взяли курс на евроинтеграцию и на вступление в НАТО. Если то, что делают на дипломатическом, политическом уровне не будет хватать Украине, то под прикрытием НАТО, возможно, еще и придется воевать за свою землю. Я раньше об этом старался не говорить, но в последнее время стал говорить об этом, как о вполне реальном варианте", - сказал Умеров.

Ранее сообщалось, что с весны 2015 года число россиян, считающих аннексию Крыма полезной, снизилось с 67 до 39 процентов.

Накануне Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил законопроект "О непризнании аннексии Крыма" (​H.R. 596), запрещающий Белому дому признавать "присоединение" Крыма к России.

Вашингтон не признает как де-юре, так и де-факто принадлежность полуострова, а также его воздушное пространство или территориальные воды к РФ.

Однако в законопроекте уточняется, что президент США может отказаться от этого запрета, если такое решение будет соответствовать "жизненным интересам национальной безопасности".