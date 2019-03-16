Россия готовится к сдаче Крыма — экс-депутат Госдумы

16 марта 2019, 12:00

Власти РФ все больше убеждаются, что Крым придется отдавать Украине, сказал оппозиционер.

Константин Боровой полагает, что российские власти готовятся к возврату Крыма
Российские власти готовятся к возврату Крыма, полагает Константин Боровой / Reuters

Бывший депутат Госдумы, российский оппозиционер Константин Боровой сообщил, что захват Крыма нанес России колоссальный ущерб — она начала исчезать из экономического и политического пространства планеты.

Руководство РФ все больше и больше убеждается, что в конце концов Крым придется возвращать, и оно к этому ментально готовится, рассказал политик Фактам.

По его словам, в России присоединение полуострова имело очень краткосрочный пропагандистский эффект.

"В Кремле рассчитывали, что все произойдет, как с Абхазией, Приднестровьем. Или хотя бы как с Южной Осетией (РФ не наказывали санкциями за вмешательство в другие страны — Ред.). Но в данном случае все получилось иначе", — отметил собеседник.

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"Пропагандистский эффект уже очень слабый. А мировым сообществом эта гордая идея Путина (российский президент Владимир Путин — Ред.) названа международным преступлением. Руководство России все больше и больше убеждается, что в конце концов Крым придется отдавать назад. И они к этому ментально готовятся", — сказал оппозиционер.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-го датой начала оккупации полуострова. Крым признали российским Казахстан и непризнанная Абхазия.

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Россия Крым Владимир Путин Константин Боровой
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