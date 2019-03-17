В УПЦ МП рассказали, как сторонники ПЦУ с "правосеками" пытались захватить храм на Киевщине

В Киевской области верующие не поделили храм / Sputnik Молдова

В селе Погребы Броварского района Киевской области сторонники Православной церкви Украины пытались захватить Свято-Успенский храм, заявил юрист Бориспольской епархии УПЦ МП протоиерей Алексей.

"События начали развиваться после богослужения: в храм начали сходиться жители села, которые не захотели со всеми прихожанами выходить на крестный ход, и говорили, что останутся в храме, пока не приедет их священник из Православной церкви Украины. Затем они подняли шум, сложилась конфликтная ситуация. Чтобы как-то ее решить, сотрудники полиции начали вытеснять всех людей из храма, и наших прихожан, и сторонников ПЦУ", - рассказал он в комментарии 112 Украина.

После этого правоохранители закрыли храм. По его словам, теперь верующие УПЦ МП молятся за забором церковной территории. В то же время проходит собрание сторонников ПЦУ.

Протоиерей Алексей добавил, что среди сторонников ПЦУ якобы были люди в военной форме с нашивками Правого сектора.

Напомним, в Винницкой области верующие ПЦУ и УПЦ МП поскандалили из-за храма.