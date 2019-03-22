Киев предпочел дешевым львовским трамваям дорогие польские

22 марта 2019, 19:53

Причиной такого решения столичных властей стала банальная справка.

трамвай
В столице забраковали львовские трамваи / Фото: city-adm.lviv.ua

Коммунальное предприятие Киевпастранс отказалось покупать десять трамваев за 505,4 млн гривен у львовского предприятия Электротранспорт, сделав выбор в пользу польских трамваем за 568,4 млн гривен.

Как сообщается на сайте ProZorro, львовское предприятие предложило поставить столице десяток 30-метровых трамваев за 505 млн. грн.

Конкуренцию на получение тендера львовскому производителю составил польский завод Pesa Bydgoszcz, который немного сбросил цену на старте торгов, но затем от торгов отказался.

Впоследствии Электротранспорт был объявлен победителем тендера, однако Киевпастранс сделала выбор в пользу польских трамваев.

Позже выяснилось, что причина отказа львовскому предприятию – отсутствие справки об отсутствии непогашенной судимости у лица, подписавшего тендерное предложение. В ProZorro констатируют, что столичные чиновники из-за одной справки готовы переплатить за трамваи 63 миллиона гривен.

Как ранее сообщалось, тендер на строительство метро на Виноградарь выиграло ОАО Киевметрострой. Эта компания и займется строительством, закончить которое планируется до 2021 года.

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Польша Львов трамвай Киевпастранс ProZorro
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