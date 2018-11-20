Метро на Виноградарь: все, что известно о новых станциях – от сроков строительства до карты

Тендер на строительство метро на Виноградарь выиграло ОАО "Киевметрострой". Эта компания и займется строительством, закончить которое планируется до 2021 года.

Читайте такжеЗачем на станциях 8-тонные ворота и куда не ступает нога пассажира: как живет метро Киева ночьюМетро на Виноградарь станет продолжением "зеленой" Сырецко-Печерской ветки столичного метро. В рамках первой очереди обещают построить две станции – "Мостицкую" и "Проспект Правды". При этом "Мостицкую" будут строить как станцию глубокого заложения, а "Проспект Правды" и все последующие – открытым способом, как неглубокие.

При строительстве впервые в Киеве намереваются использовать технологию вертикальных тоннелей.

В целом, на строительство из бюджета пойдет 5,993 млрд грн.

Ранее киевлянам снова пообещали метро на Троещину, названы сроки строительства. В Киеве построят Подольско-Выгуровскую линию от Кольцевой дороги на жилой массив Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо.

Напомним, 14 июля этого года в Киеве разовый проезд в коммунальном транспорте (метро, автобусы, троллейбусы, трамваи, фуникулер, городские электрички) подорожал вдвое – до 8 грн. Пассажиры подземки, в случае приобретения 50 поездок при пополнении бесконтактных карточек, могут платить за одну поездку от 6,5 грн.