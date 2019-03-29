Луценко показала фото восьмимесячной внучки Александры

Ирина Луценко поделилась позитивом после общения с маленькой внучкой / УНИАН

Нардеп от БПП и жена генпрокурора Ирина Луценко опубликовала в соцсети снимок восьмимесячной внучки Александры.

"Женский футбол. Команда – мощная: Александра Александровна и я", - написала в Facebook Ирина Луценко.

Малышка появилась на свет 22 июля 2018 года в семье старшего сына Александра и невестки Анастасии.

/ Фото: Facebook/Ирина Луценко

Пользователи написали в комментариях, что маленькая Саша очень похожа на отца.

Ранее Юрий Луценко опубликовал несколько фотографий новорожденной Александры.

Как сообщалось, после шикарного отдыха Луценко с семьей на Сейшельских островах возник скандал. Тогда Генпрокурор заявил, что поездку оплатил его сын Александр.