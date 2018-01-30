Луценко прокомментировал свой семейный отдых на Сейшелах

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что его семья обладает достаточным количеством задекларированных денег для того, чтобы позволить себе отдых на Сейшельских островах.

С таким заявлением генпрокурор во вторник, 30 января, выступил в Брюсселе, сообщает новостное агентство "Укринформ".

"Все средства, которые мы заплатили за пребывание, будут указаны в следующей декларации. Я указал в декларации подарок сына, который занимается бизнесом, который предоставил нам средства для оплаты этого семидневного отдыха. Остальные средства, которые мы потратили там на другие нужды, также будут указаны в нашей декларации примерно за март-апрель", - сказал он.

Генпрокурор также отметил, что во время отдыха на Сейшелах "никаких излишеств там не было".

"Я не склонен оправдываться. Но, к сожалению, так на самом деле произошло, что отдыхать без проведения митингов и дискуссий я могу только за рубежом" - отметил генпрокурор.

К слову, по данным СМИ, в конце минувшего года генпрокурор с семьей в течение недели отдыхал на Сейшелах, где арендовал три виллы.

Напомним, ранее в сети набрал популярность видео, на котором Юрий Луценко танцует со своим псом.