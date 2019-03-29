Вместо солнца – дождь: синоптики рассказали, кому в Украине не повезло с погодой на выходных

29 марта 2019, 20:26

В среднем, в субботу днем ожидается до +15 градусов.

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Какой будет погода на выходных / 1zoom.ru

Погода в Украине 30 марта не везде будет ясной и солнечной. Ряду территорий прогноз погоды Укргидрометцентра обещает дождь.

Синоптики прогнозируют, что ближайшей ночью осадков стоит ждать востоку страны. В остальных регионах будет сухо. Западный и северо-западный ветер будет слабым – не более 5-10 м/с.

Температура ночью – от +3 градусов до -2 градусов, на западе, севере и в Винницкой областях – до +7 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +15 градусов.

Читайте также+30⁰ в апреле, холода в мае: синоптик рассказала, к чему готовиться украинцам этой веснойПогода в Киеве 30 марта будет сухой и теплой: ночью – до +6 градусов, а днем –до +14 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко ранее сообщила, что температура воздуха в дневные часы 30 марта достигнет +9 +14 градусов, а 31 марта - +12 +18 градусов. По ее прогнозу, в Киеве суббота и в день президентских выборов ожидаются солнечными и теплыми.

Напомним, синоптики говорят, что в последнюю неделю марта и до Пасхи 2019 ожидаются холода до -4 градусов и снег.

При этом климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.

Как сообщалось, синоптик рассказала о погоде до конца весны. В начале апреля возможно серьезное снижение температуры.

Также астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.

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погода прогноз погоды Укргидрометцентр
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