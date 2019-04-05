Отмена томоса: в ПЦУ ответили на кляузу Онуфрия Варфоломею

Митрополит Епифаний / president.gov.ua

Информация о возможной отмене томоса в Украине является ложью и манипуляцией, заявили в Православной церкви Украины.

Таким образом в ПЦУ отреагировали на призыв УПЦ МП к Вселенскому патриарху Варфоломею отозвать томос об автокефалии ПЦУ.

В ПЦУ подчеркнули, что Московский патриархат в Украине не является поместной церковью, а является частью Русской православной церкви и уже более 500 религиозных общин от Московского патриархата выразили добровольное желание присоединиться к ПЦУ и этот процесс продолжается, а пустые эпитеты росСМИ, описывающие решение Вселенского патриархата как "безосновательное, искусственное, надуманное и противоречащее Церковным канонам" – не являются обоснованными.

Кроме того, все конфликты, связанные с переходом общин, являются не массовыми, а искусственно созданными российской церковью.

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"Говорить о принципиальной невозможности признания Поместной Украинской Православной Церкви со стороны других Православных Церквей нет никаких оснований. А ожидать полной рецепции только через 3 месяца после провозглашения томоса несколько неуместно. Тем более делать это представителям Русской Православной Церкви, которая сама ожидала свое признание 141 год", - подчеркивается в заявлении.

В ПЦУ отмечают, что Константинопольский патриархат значительно поспособствовал объединению украинского православия, в то время как Московский патриархат в Украине за почти 30 лет только препятствовал достижению и церковного единства, и признанию автокефалии.

"Для отзыва Патриаршего и Синодального Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины нет никаких оснований, как бы этого не хотели в Кремле и не ретранслировал такие мысли Московский Патриархат в Украине", - резюмировали в ПЦУ.

Отметим, ранее в УПЦ МП призвали Варфоломея отозвать томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сколько сотен приходов перешли из УПЦ МП в ПЦУ.