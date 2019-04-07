"Приходите в понедельник": в ОБСЕ не приняли обстрелянную боевиками волонтера

Автомобиль волонтера попал под обстрел / Фото: Facebook/Елена Разводовская

Волонтер Елена Разводовская 6 апреля в поселке Золотое в Луганской области попала под обстрел боевиками мирных жителей.

"Сегодня мой второй День рождения! Снаряд разорвался радом с моей машиной, потому что я помню только сильный бабах! Слева стекло, которое разлетается, неимоверно пронзительный писк в ушах, а потом сразу – "Газуй, газуй, газуй!" от пассажира сбоку", - написала она в Facebook.

Разводовская эмоционально написала, как осколки изрешетили автомобиль, в котором она ехала. Волонтер отметила, что ехала в Золотое проведать подопечную семью. Она подчеркнула, что снаряд взорвался не воле окопов, а непосредственно в центре населенного пункта.

Женщина сообщила о произошедшем в полицию, а в ОБСЕ ее принять не захотели, сославшись на выходной.

"Никого нет, приходите в понедельник", - отреагировали в офисе международной организации на обстрел мирного населения.

Волонтер подытожила, что понятно намерение людей отдохнуть в выходной день, но, к сожалению, боевики обстреливают гражданских как в субботу, так и в воскресенье.

Напомним, депутаты Европейского парламента обвиняют представителей ОБСЕ в выгодной для России цензуре в связи с тем, что они заменили слова с "развязанной Россией войны против Украины" на "конфликт на востоке".