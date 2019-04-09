Украину накроют дожди — синоптик

В среду на большей части территории Украины будут дожди, предупредила синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в среду, 10 апреля, большую часть Украины накроют дожди, осадки будут выпадать периодически.

В среду дожди не ожидаются на востоке нашей страны, написала эксперт в Facebook.

По данным Диденко, 10 апреля в большинстве регионов температура воздуха днем удержится в пределах +15…+20 градусов, но в западных областях будет свежее — +8…+14.

Синоптик добавила, что в Киеве в среду прогнозируются локальные дожди, а в четверг, 11 апреля, в столице похолодает.

"Ночью (10 апреля — Ред.) — +8…+10, днем — +14…+16 градусов…", — отметила эксперт.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в первые две недели апреля в Украине будут осадки, а потом наступят "летние деньки" — температура воздуха может превысить +20, но местами возможны ливни.

Народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в нашей стране на Вербной неделе — 15-21 апреля, будет похолодание, ожидается очень ветреная погода, а перед Пасхой (Воскресение Христово, в 2019-м отмечается 28 апреля) прогнозируется резкое потепление.