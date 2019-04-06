Синоптики предупредили, когда Киев накроют дожди

В Киеве с понедельника задождит, предупредили синоптики / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве с понедельника по среду, 8-10 апреля, будет дождливая погода.

В воскресенье, 7 апреля, в столице ожидается переменная облачность, ночью температура составит +2…+4 градуса, а днем — +14…+16, сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, с 8 по 10 апреля в городе днем и ночью будут дожди.

В понедельник ночная температура прогнозируется +5…+7, а дневная — +14…+16. Во вторник и среду ночью ожидается +6…+8, а днем — +14…+16.

В Киеве с понедельника задождит, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптики спрогнозировали, что в первые две недели апреля в Украине будут осадки, а потом наступят "летние деньки" — температура воздуха может превысить +20, но местами возможны ливни.

Народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в нашей стране на Вербной неделе — 15-21 апреля, будет похолодание, ожидается очень ветреная погода, а перед Пасхой (Воскресение Христово, в 2019-м отмечается 28 апреля) прогнозируется резкое потепление.