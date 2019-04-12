В Украине суд объявил в розыск капитана задержанного судна Норд

Задержанное судно Норд

Решением Оболонского районного суда Киева капитан задержанного в Украине судна Норд Владимир Горбенко объявлен в розыск.

"Сегодня состоялось заседание суда по делу по обвинению Горбенко. Сторона обвинения заявила ходатайство об объявлении Горбенко в розыск в связи с тем, что установлено его местонахождение - на временно оккупированной территории Украины. Прокурор зачитал соответствующее письмо от спецслужб. Таким образом, ходатайство стороны обвинения было удовлетворено и производство по делу было остановлено до розыска обвиняемого", - сообщила пресс-секретарь Оболонского районного суда Киева Инна Свинаренко.

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Как известно, ранее капитан российского судна Норд Владимир Горбенко, бежавший в аннексированный Крым, рассказал, как ему удалось добраться до полуострова.

Рыболовецкое судно Норд под российским флагом и экипажем из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте 2018 года.

В октябре семерых российских моряков с Норда обменяли на семерых украинских моряков судна ЯМК-0041. Капитана Норда оставили на территории Украины, а судно выставили на продажу.