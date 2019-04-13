Германия передала Украине уникальную грамоту Петра I времен Мазепы

В субботу, 13 апреля, из Германии в Украину доставили уникальный исторический документ - грамоту Петра I.

Артефакт, датированный 1708 годом, был утерян во время Второй мировой войны, а с конца 1950-х хранился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена (Федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Передача исторического документа стала результатом работы Межправительственной комиссии по вопросам возвращения перемещенных культурных ценностей во время Второй мировой войны.

"Это действительно очень интересный рукописный пергамент, размером 80 на 58 см в серебряно-позолоченной оправе. По возвращении документ доставили в Национальный заповедник София Киевская, где очень скоро мы представим грамоту к осмотру", - отметил министр культуры Украины Евгений Нищук в Facebook.

Напомним, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии.