Епископ ПЦУ и мэр Днепра устроили склоку из-за томоса

Борис Филатов поскандалил из-за томоса / УНИАН

В Днепре мэр города Борис Филатов и управляющий Днепровской епархией Православной церкви Украины епископ Симеон (Зинкевич) устроили публичное выяснение отношений.

Поводом стало заявление Симеона с обвинениями в адрес Филатова во вмешательстве в дела ПЦУ.

"Ну разве у нас в городе нет дел у вас, когда вы сегодня пробуете говорить о том, нужен Томос или нет. Сегодня он взялся за Томос, а завтра он спросит у государства, нужна ли нам наша государственность. Я считаю, что Томос - это национальное достояние. Я хотел бы спросить, что он, мэр, сделал для того, чтобы мы получили Томос?", - заявил Симеон, обращаясь к Филатову.

По словам священнослужителя, у горожан накопилось к градоначальнику множество вопросов.

"Как публичный политик я обязан был отреагировать публично на циничную ложь со стороны уважаемого священнослужителя, который, по всей видимости, не самостоятелен в своих действиях. Господин Зинкевич или обязан предоставить доказательства, или пойдёт в суд.

Только позавчера лез ко мне целоваться и называл "нашим мэром" в присутствии сотни людей, а уже сегодня выполз на пресс-конференцию. Мерзко", - ответил Филатов епископу Симеону в Facebook.

Напомним, ранее глава ГФС обложила мэра Днепра из-за переименования Днепропетровской области.