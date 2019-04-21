Стало известно, зачем в Черное море зашел корабль-разведчик Великобритании

Зачем в Черное море зашел корабль-разведчик Великобритании / c6f.navy.mil

В акваторию Черного моря вошел британский разведывательный корабль HMS Echo (H87). Он оснащен 20-миллиметровой пушкой и пулеметом.

Как рассказал главред портала BlackSeaNews Андрей Клименко, корабль отслеживает прохождение судов через пролив Босфор.

Помимо этого, многоцелевой корабль разведки ВМС Великобритании способен искать мины и выполнять антидиверсионные задачи. Он также оснащен эхолотами и датчиками для сбора военных данных.

Среди других его задач – проведение разведывательных операций в поддержку подводных лодок и наземных операций морского десанта.

Ранее сообщалось, что Россия готовит ответ на усиление НАТО в Черном море. Москва намерена нейтрализовать угрозы.

Напомним, с одного из оперативных аэродромов в аннексированном Крыму для сопровождения стратегических ракетоносцев россияне подняли звено истребителей Су-27СМ морской авиации Черноморского флота.

Как ранее сообщалось, страны НАТО проводят совместные учения Sea Shield в Черном море. В них участвуют 14 румынских военных кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции. Приглашены также Украина и Грузия.