"Еврей во главе украинских фашистов": чешские СМИ угодили в скандал из-за статьи о Зеленском

Чешские СМИ угодили в скандал из-за статьи о Зеленском

Чешское издание Český rozhlas Plus угодило в скандал: свою публикацию о новом президенте Украины Владимире Зеленском они озаглавили "Еврей во главе украинских фашистов".

Посольство Украины в Чешской Республике в своем микроблоге Twitter уже потребовало извинений от чешских журналистов.

"Уважаемые господа из Český rozhlas Plus, вы считаете, что с такой статьей все в порядке? Это отвратительно, и мы ожидаем извинения", – написали украинские дипломаты.

Vážení @CRoPlus, myslíte si, že takový článek je v pořádku? Je to nechutné a očekávali bychom omluvu.https://t.co/7T47tpzkSg — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) 24 апреля 2019 г.

Как известно, у Зеленского мать – еврейка, однако комментировать свое происхождение он сам отказывается. Зеленский родился в Кривом Роге в семье ученых, и еще ни разе в интервью не упоминал о своей еврейской принадлежности.

Ранее российские дипломаты нашли русофобию в британском поздравлении Зеленского с победой. Антироссийский характер текста, по мнению дипломатов, показывает реальные планы официального Лондона в сотрудничестве с официальным Киевом.

Читайте также"Ваше Превосходительство": как в мире отреагировали на триумф ЗеленскогоНапомним, во втором туре президентских выборов в Украине Порошенко разгромно проиграл своему визави Владимиру Зеленскому.

По данным ЦИК, во втором туре выборов Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, а за его оппонента Петра Порошенко проголосовало 24,45% украинцев.