"Еврей во главе украинских фашистов": чешские СМИ угодили в скандал из-за статьи о Зеленском

Украинские дипломаты уже потребовали извинений.
Чешское издание Český rozhlas Plus угодило в скандал: свою публикацию о новом президенте Украины Владимире Зеленском они озаглавили "Еврей во главе украинских фашистов".
Посольство Украины в Чешской Республике в своем микроблоге Twitter уже потребовало извинений от чешских журналистов.
"Уважаемые господа из Český rozhlas Plus, вы считаете, что с такой статьей все в порядке? Это отвратительно, и мы ожидаем извинения", – написали украинские дипломаты.
Vážení @CRoPlus, myslíte si, že takový článek je v pořádku? Je to nechutné a očekávali bychom omluvu.https://t.co/7T47tpzkSg— UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) 24 апреля 2019 г.
Как известно, у Зеленского мать – еврейка, однако комментировать свое происхождение он сам отказывается. Зеленский родился в Кривом Роге в семье ученых, и еще ни разе в интервью не упоминал о своей еврейской принадлежности.
Ранее российские дипломаты нашли русофобию в британском поздравлении Зеленского с победой. Антироссийский характер текста, по мнению дипломатов, показывает реальные планы официального Лондона в сотрудничестве с официальным Киевом.
Читайте также"Ваше Превосходительство": как в мире отреагировали на триумф ЗеленскогоНапомним, во втором туре президентских выборов в Украине Порошенко разгромно проиграл своему визави Владимиру Зеленскому.
По данным ЦИК, во втором туре выборов Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, а за его оппонента Петра Порошенко проголосовало 24,45% украинцев.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Объявление официальных результатов
Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону — не позднее чем на десятый день со дня голосования.
"Пасха для украинцев — один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков", — пожаловался член ЦИК Евгений Радченко.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация президента Украины
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.
Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.