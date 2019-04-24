Российские дипломаты нашли русофобию в британском поздравлении Зеленского с победой

Посольство России в Лондоне / Reuters

Российское посольство в Великобритании в крайне раздраженном тоне отозвалось на заявление МИД Соединенного Королевства, в котором глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант поздравляет Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Антироссийский характер текста, по мнению дипломатов, показывает реальные планы официального Лондона в сотрудничестве с официальным Киевом.

"Подобные заявления лишь подчеркивают, что цели так называемой "поддержки", которую украинскому руководству в последние годы оказывает Великобритания и другие западные страны, заключаются вовсе не в помощи украинскому народу и улучшении его жизни, а в использовании Украины в качестве инструмента военно-политического противостояния с Россией", — такое сообщение опубликовано на сайте дипломатической миссии.

Напомним, ранее Главред подготовил обзорный материал по поводу того, как главы многих правительств и стран мира отреагировали на победу Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины-2019