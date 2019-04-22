"Ваше Превосходительство": как в мире отреагировали на триумф Зеленского

Власти ряда стран мира прокомментировали триумф Владимира Зеленского на выборах 2019 / Reuters

В Украине состоялся второй тур выборов президента 2019, по данным Центризбиркома, с большим отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, и его триумф уже прокомментировали ряд лидеров стран.

Зеленского поздравили с победой на выборах в Украине 2019 ключевые партнеры нашей страны — США и ряд государств-членов Евросоюза — Германия, Канада, Литва, Польша и Франция.

Триумф Зеленского прокомментировали и в других странах ЕС, в частности, в Великобритании и Австрии.

Не оставили без комментариев выборы 2019 в Украине и северные соседи нашей страны — Российская Федерация и Беларусь. Также на триумф Зеленского на выборах президента Украины 2019 отреагировали власти других постсоветских стран, Евросоюза, Японии, Китая и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как отреагировали на триумф Владимира Зеленского ключевые партнеры Украины

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что американский лидер Дональд Трамп "позвонил поздравить Владимира Зеленского… с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами".

Канцлер Германии Ангела Меркель не только поздравила Зеленского, но и позвала его в Берлин.

"Уважаемый г-н Зеленский, поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины. Я была бы рада приветствовать Вас в ближайшее время в Берлине… Желаю Вам удачи и успехов в решении стоящих перед Вами задач…", — говорится в поздравлении чиновницы.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter поделился, что с нетерпением ждет совместной работы с Зеленским.

"Поздравляю Владимира Зеленского с результатами президентских выборов в Украине. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с Вами для дальнейшего укрепления связей между Канадой и Украиной и создания новых возможностей для людей в обеих наших странах", — написал премьер.

Президент Литвы Даля Грибаускайте в соцсети разместила короткое поздравление, адресованное Зеленскому.

"Поздравляю избранного президента Украины. Литва продолжит поддерживать народ Украины", — отметила глава государства.

Президент Польши Анджей Дуда позвонил Зеленскому и поздравил с победой на выборах 2019.

"Президент Анджей Дуда во время телефонного разговора поздравил украинского избранного президента Владимира Зеленского и пригласил его в Польшу", — сообщили в Канцелярии президента Польши.

Зеленский в Facebook поделился, что его поздравил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как отреагировали на триумф Владимира Зеленского власти Великобритании и Австрии

Премьер-министр Британии Тереза Мэй в Twitter поздравила Зеленского с успехом на выборах 2019 и сообщила, что с нетерпением ждет с ним тесного сотрудничества.

"Поздравляю Владимира Зеленского с успехом на выборах. Стабильность Украины имеет важнейшее значение для безопасности Европы, и я рассчитываю на тесное сотрудничество с Вами. Великобритания твердо поддерживает суверенитет Украины", — написала Мэй.

Канцлер Австрии Себастьян Курц также в соцсети разместил поздравление Зеленскому и сообщил, что с нетерпением ждет продолжения плодотворного сотрудничества между своей страной и Украиной.

"Поздравление новоизбранному президенту Зеленскому. Я с нетерпением жду продолжения с вами плодотворного сотрудничества между Украиной и Австрией. Украина является важным партнером для Австрии и ЕС, и она может рассчитывать на нашу полную поддержку на ее пути реформ, суверенитета и территориальной целостности", — отметил чиновник.

Как отреагировали на триумф Владимира Зеленского власти Евросоюза и генсек НАТО

Президент Европейского Совета Дональд Туск в Twitter поздравил Зеленского и заверил, что "ЕС полон решимости продолжать свою поддержку" Украины.

"Решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти — сильная украинская демократия. Поздравляем Владимира Зеленского…", — написал еврочиновник.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в соцсети тоже поздравил Зеленского и пообещал, что ЕС продолжит поддерживать суверенитет Украины и ее реформы.

Генсек НАТО поздравил Зеленского и отметил, что в Альянсе с нетерпением ждут продолжения сотрудничества с Украиной.

Как отреагировали на триумф Владимира Зеленского северные соседи Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины, пожелал ему крепкого здоровья.

"Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом...", — заверил он.

/ Скриншот с president.gov.by

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Facebook написал, что "перед новым президентом будет стоять задача консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий".

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что "пока преждевременно говорить о поздравлениях господина Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать".

Как отреагировали на триумф Владимира Зеленского в других постсоветских странах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Twitter поздравил Зеленского на украинском языке.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети поделился, что рассчитывает на сотрудничество с новым президентом Украины.

"Поздравляю Владимира Зеленского с избранием новым президентом Украины и народ Украины с проведением свободных и справедливых выборов. Я рассчитываю на сотрудничество с новым президентом и углубление наших двусторонних отношений", — подчеркнул грузинский лидер.

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Зеленского, назвал лидера выборов президента в Украине 2019 "Ваше Превосходительство" и выразил надежду, что отношения между его страной и украинским государством "будут и впредь успешно развиваться и укрепляться".

/ Скриншот с presedinte.md

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter, что направил Зеленскому поздравительную телеграмму.

Как отреагировали на триумф Владимира Зеленского в Японии и Китае

Правительство Японии поздравило Зеленского и заверило, что власти страны будут поддерживать реформы в Украине и содействовать укреплению японско-украинских связей.

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан на брифинге сказал, что китайские власти уважают выбор украинского народа, пишет РИА Новости.

"Украина — дружественный партнер Китая. Китай, как и раньше, уважает выбор украинского народа. Мы искренне надеемся на мир и стабильность и развитие Украины", — заявил он.Читайте такжеПортрет избирателя Зеленского: кто и где голосовал за триумфатора выборов-2019

Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборы президента 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского.

Центризбирком уже подсчитал 99,57% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — действующий президент Петр Порошенко — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. В Центризбиркоме сообщили, что официальные результаты выборов 2019 могут быть объявлены 30 апреля.

Первый тур выборов в Украине 2019 прошел 31 марта, в его результате никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК объявил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов 2019 Украина попали победители первого тура — Зеленский и Порошенко.