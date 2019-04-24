Почти лето: синоптик рассказала о погоде в чистый четверг

Грядущий четверг будет не только чистым, но и теплым / facebook.com/MNS.GOV.UA

В четверг, 25 апреля, который в народе называют чистым, на всей территории Украины наступит практически настоящее лето – столбики термометра днем поднимутся до + 20 - + 26 градусов.

Ночью жара существенно снизится и даже будет весьма прохладно – от +4 до +11 градусов. Об этом пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Между прочим, завтра в Польше, Германии, Словакии, Чехии, Венгрии ожидается до +30 градусов!" – отметила погодный эксперт.

На побережье морей бриз будет охлаждать воздух до + 16 + 19 градусов. Сильный ветер ожидается и на правобережной Украине.

"В Киеве 25-е апреля обещает солнце и тепло, в течение дня + 20 - + 23 градуса. Надевайте светлую одежду, берите на нос темные очки, погода будет способствовать труду, прогулкам и пробуждению гражданских чувств", - написала Диденко.

Синоптик пошутила, что в такую погоду лучше не спать, а проводить больше времени на свежем воздухе, а также не давать "своей совести".

Напомним, погода в Украине на Страстной неделе 2019 будет теплой, причем по мере приближения Пасхи 2019 тепло будет набирать обороты.