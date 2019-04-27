В Украину из Иерусалима доставили Благодатный огонь

В Украину доставили Благодатный огонь

В субботу, 27 апреля, в Украину доставлен в Украину из Иерусалима доставлен Благодатный огонь.

Церемония встречи Благодатного огня состоялась в аэропорту Борисполь.

Впервые в истории объединенной Поместной Украинской православной церкви Благодатный огонь был доставлен для верующих и всех желающих.

В Иерусалиме побывала делегация из 30 человек, священнослужителей, ветеранов ООС, верующих, которые после посещения храма Гроба Господня привезли оттуда главный перед пасхальный атрибут - Благодатный огонь.

Он будет доставлен в Свято-Михайловский Златоверхий собор, где его встретит настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Благодатный огонь будет находиться в соборе, где каждый сможет зажечь от него свечу.

После этого символ Светлого Христова Воскресения отправится во все регионы нашей страны.

Ранее Главред писал, что снисходит огонь на лампаду и 33 свечи – по одной на каждый год земной жизни Иисуса Христа.