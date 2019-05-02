Убийство Гандзюк: возможного организатора отпустили под домашний арест, а "дело пытаются похоронить"

У него домашний арест с обязанностью носить браслет, уточнил Найем.
Одного из подозреваемых в организации убийства активистки Кати Гандзюк выпустили из СИЗО под домашний арест.
Речь идет об ИгореПавловском, уточнил адвокат Маси Найем в Facebook.
"Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет", – сообщил Найем.
По его словам, по-видимому, "дело пытаются похоронить".
"Когда в этом деле будет дно?" – поинтересовался Найем.
В свою очередь пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко уточнил, что меру пресечения Павловскому изменили по ходатайству прокуроров.
Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Позднее она скончалась в больнице.
Ранее в СБУ сообщили, что убийство Гандзюк могло быть совершено из-за ее позиции по поводу незаконной вырубки леса на Херсонщине.
Отец Гандзюк говорил о возможной связи Гордеева с организаторами убийства активистки.
Кроме того, активисты требовали уволить Гордеева, его заместителя Рищука и голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, считая их причастными к организации убийства Гандзюк.