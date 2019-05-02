Убийство Гандзюк: возможного организатора отпустили под домашний арест, а "дело пытаются похоронить"

Убийство Гандзюк: возможного организатора отпустили под домашний арест / Униан

Одного из подозреваемых в организации убийства активистки Кати Гандзюк выпустили из СИЗО под домашний арест.

Речь идет об ИгореПавловском, уточнил адвокат Маси Найем в Facebook.

"Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет", – сообщил Найем.

По его словам, по-видимому, "дело пытаются похоронить".

"Когда в этом деле будет дно?" – поинтересовался Найем.

В свою очередь пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко уточнил, что меру пресечения Павловскому изменили по ходатайству прокуроров.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Позднее она скончалась в больнице.

Ранее в СБУ сообщили, что убийство Гандзюк могло быть совершено из-за ее позиции по поводу незаконной вырубки леса на Херсонщине.

Отец Гандзюк говорил о возможной связи Гордеева с организаторами убийства активистки.

Кроме того, активисты требовали уволить Гордеева, его заместителя Рищука и голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, считая их причастными к организации убийства Гандзюк.