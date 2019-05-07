Экс-министр экономики рассказал, как Россия выкрутилась из санкций Киева в "оборонке"

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Экс-глава украинского Министерства экономики Виктор Суслов заявил о том, что РФ смогла запустить новые отрасли производства в оборонной сфере – сразу после того, как прекратилось военно-техническое сотрудничество с Украиной.

"Россия одновременно провела огромное импортозамещение. Ведь Украине сумела нанести по России мощнейший экономический удар. Скажем, отказ поставлять двигатели для вертолетов — это должно было погубить целую отрасль, но на самом деле Россия создала собственную отрасль производства вертолетных двигателей", — заявил он в эфире телеканала NewsOne.

По данным Суслова, аналогичная ситуация произошла из-за действий официального Киева в военном флотостроительстве РФ.

"Отказ поставлять двигатели для судов, в том числе военных, должен был подкосить все строительство флота в России. И подкосил – на год-другой. Задержка была сдачи многих кораблей. Но они создали собственную такую отрасль. Они потратили огромные усилия на то, чтобы это компенсировать. И они смогли это сделать, а мы не смогли", −резюмировал он.

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Напомним, ранее в СНБО Украины рассказали, как Россия продолжает ввозить оружие на Донбасс под прикрытием гуманитарных конвоев.