Виктор Суслов: Все надежды Украины – на "дядю с Запада", только вот этому "дяде" придется отдать всю страну

Виктор Суслов / Главред

На сайте "Главред" состоялся чат с Заслуженным экономистом Украины, экс-министром экономики Украины Виктором Сусловым. Общаясь с читателями, он рассказал, стоит ли украинцам ожидать повышения уровня жизни в следующем году, что будет происходить в 2019-ом с гривной, долларом и евро, почему неизбежен распад еврозоны, а также насколько близко Украина подошла к дефолту. Кроме того, гость "Главреда" рассказал, что Украине делать с Крымским мостом после возвращения полуострова, в каком состоянии сегодня находится российская экономика, почему Москву уже не особо волнуют западные санкции, а также что говорит о том, что мир как никогда близко подошел к началу ядерного конфликта.

Представляем стенограмму чата с Виктором Сусловым.

Vopros: Что вы считаете наибольшими провалами и наибольшими достижениями в экономической политике нашей власти за 2018 год?

Виктор Суслов: Самым большим провалом экономической политики власти я считаю очень слабую социальную политику. Президент и правительство Украины допустили колоссальное расслоение граждан Украины по доходам, когда разница между минимальными и максимальными доходами даже в государственном секторе – в сотни раз.

При этом в наиболее тяжелом положении оказались пенсионеры, потому что даже после повышения минимальных пенсий до 1497 гривен выжить на эти деньги невозможно.

Одновременно высшие чиновники и руководители государственных монополий начали получать миллионы гривен в месяц. Недопустимо дальше сохранять льготное налогообложение олигархов и других владельцев бизнеса, которые уплачивают со своих дивидендов налоги по ставке 5%, в то время как налогообложение минимальной заработной платы составляет 18%.

Давно назрела необходимость введения в Украине прогрессивной системы налогообложения доходов так, как это существует в странах Евросоюза.

Ну, а наибольшим достижением этой власти следует считать то, что в создавшихся условиях ей удается удержать народные массы от масштабных стихийных выступлений против нее.

Савенко Артем: Г-н Суслов, если представить такой вариант, что Порошенко будет переизбран на следующий год, и подходы его команды к ведению экономической политики государства останутся прежними, то – ваш прогноз – каким будет уровень жизни украинцев к концу срока второй президентской каденции Порошенко?

Виктор Суслов: Если исходить из того, что после переизбрания действующий президент и парламент останутся у власти и будут продолжать свою прежнюю политику, то можно прогнозировать разрушение украинской экономики в следующие пять лет, завершение деиндустриализации страны, выезд миллионов граждан Украины на заработки и для постоянного проживания за границу, а также окончательное закрепление за Украиной статуса беднейшей и одной из наиболее отсталых стран Европы.

dim-dim: Каких "плюшек" можно ждать от власти нашим людям в связи с приближением выборов? Как правительство ради рейтингов будет задабривать народ? И какими "зрадами" все эти "плюшки" обернутся после того, как новый президент и нова Рада будут избраны?

Виктор Суслов: Никаких "плюшек" ждать не нужно. Собственно, власть их и не обещает. Основные лозунги избирательной кампании президента уже объявлены. Это – перенос акцента в финансировании на армию. Это – пропагандистская кампания вокруг поддержки украинского языка и, следовательно, ограничение использования других языков национальных меньшинств. Это – получение украинской церковью статуса автокефальной поместной церкви.

Как мы видим, все эти предвыборные обещания связаны с эмоциональным стимулирование избирателей, но не с повышением их уровня жизни.

Olecia: Вікторе Івановичу, як ви ставитеся до ідеї обрання в президенти Святослава Вакарчука чи Володимира Зеленського? Ви можете назвати такий експеримент корисним для країни?

Виктор Суслов: Эксперимент был бы, конечно, интересным. Но закончится он плохо. В Украине в создавшейся ситуации нельзя избирать на пост президента людей, даже самых лучших людей, которые не имеют опыта политической деятельности и государственного управления. Потому что система управления государством фактически разрушена. Такую эффективную систему еще предстоит создать. Хорошие, но некомпетентные люди не будут в состоянии это сделать.

Smilik: Ще влітку була оприлюднена інформація, що начебто 11 українських чиновників задекларували власні церкви, каплиці та інші релігійні споруди. Як можна ставитися до суспільства, в якому існує таке явище, як власна церква окремого державного службовця? :) Чи вважаєте ви таку практику нормальною – володіти будиночком, дорогими автомобілями, предметами розкоші і... капличкою?

Виктор Суслов: Это вопрос, скорее, надо адресовать церкви. Я не знаю, освящает ли церковь такие частные церквушки в поместьях украинских чиновников и депутатов. Либо это просто места индивидуального моления.

С моей точки зрения, любой человек должен иметь право содержать вот такие места, где он может обратиться к Богу, как многие размещают дома иконы.

А вопрос об источниках финансирования таких частных церквей – это другой вопрос.

Rugaru: Перед выборами политики предлагают варианты решения экономических проблем, исходя из мирового опыта. (с) А существует ли обобщенный "мировой опыт" подобных решений?

Виктор Суслов: Мировой опыт решения экономических проблем огромен. Другое дело, что, перефразируя Толстого, в своих проблемах "каждая страна несчастна по-своему". Поэтому универсального опыта не существует.

От компетентности политиков зависит их способность обеспечить развитие страны. Поэтому вопреки известному тезису Ленина о том, что "любая кухарка способна управлять государством", случайные некомпетентные люди не должны быть избраны на должности президента Украины, народных депутатов и не должны работать в украинских органах государственной власти.

Константин: Являются ли, по Вашему мнению, вертикально интегрированные холдинги олигархов Украины аналогами южнокорейских мегакорпораций, и была ли возможность избежать их появления в стране?

Виктор Суслов: Украинские финансово-промышленные группы, принадлежащие крупнейшим олигархам, не являются аналогами южнокорейских мегакорпораций или, как их там называют, чеболей. Потому что южнокорейские корпорации являются многоотраслевыми и выросли как бизнес отдельных семей.

Украинские ФПГ являются результатом специфической формы приватизации советской общенародной собственности.

В известном смысле авторами современной экономической структуры Украины являются наши американские консультанты, вроде гарвардского профессора Джефри Сакса, которые с начала 90-х годов и предложили эту форму сертификатной приватизации постсоветским странам. Они, в итоге, и породили наш олигархат.

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Скептик: Скажите, а вы как бывший министр считаете себя причастным к тому состоянию, к которому Украина пришла на нынешний момент? Если нет, скажите о своих конкретных достижениях, как их почувствовали люди.

Виктор Суслов: Это чувствительный для меня вопрос. Однако я был народным депутатом Украины и министром вскоре после получения Украиной независимости, когда страна шла на подъем.

Наибольшим своим достижением я считаю работу в качестве председателя комитета Верховной Рады Украины по финансам и банковской деятельности в 1994-1998 годах, когда мы создали все современное законодательство Украины по вопросам налогообложения, регулирования банковской деятельности, ввели разумные ограничения для импорта и создали реальные стимулы для прихода инвестиций.

Конечно, сейчас я не могу не признать и то, что недостаточно вмешивался в сферу регулирования приватизационных процессов, поскольку это прямо не относилось к моим обязанностям. Именно ошибочная схема приватизации породила в Украине возникновение олигархических кланов с последующим установлением контроля со стороны этих кланов над политическим уровнем управления страной, монополизацией экономики и последующей приватизацией всех сфер управления и общественной жизни.

В итоге, мы получили то, что имеем сегодня – страна, приватизированная олигархами, возрождена система личной зависимости, в том числе и в судебной ветви власти.

Kreont: Ваше личное ощущение: будет ли у нас продлено военное положение с тем, чтобы сместить все-таки дату президентских выборов? Или 31 марта – это уже железное обещание, данное властью нашим западным партнерам?

Виктор Суслов: Военное положение, безусловно, может быть продлено, и выборы могут быть отменены, если произойдет обострение военной обстановки на Донбассе или в Крыму, или в Черном и Азовском морях. Вероятность этого остается очень высокой.

До конца года может произойти еще много неожиданного.

Виктор Суслов / Главред

Галина, Днепр: Сейчас города пестрят бигбордами, на которых кандидаты в президенты соревнуются в предвыборной щедрости: кто-то обещает снизить цены на газ в четыре раза, кто-то – в восемь раз… Наверное, ближе к дню голосования мы услышим еще более удивительные цифры. Поделитесь, пожалуйста, вашей оценкой, насколько выполнимы подобные обещания? Кто бы ни пришел к власти, без привязки к конкретным именам, если он будет заинтересован действительно в снижении цен на газ для населения, то а) насколько реально возможно это снижение, б) что для этого нужно будет сделать новоиспеченной власти?

Виктор Суслов: Любая избирательная кампания в Украине сопровождается разгулом популизма. Поэтому не стоит удивляться многим заведомо невыполнимым обещаниям.

Но что касается цен на газ, то я бы порекомендовал прислушаться к мнению профессионалов. Например, одного из кандидатов в президенты, который глубоко разбирается в теме газа – Юрия Бойко, который был главой "Нафтогаза", министром энергетики Украины, вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу. Если он утверждает, подтверждая свои заявления цифрами, что цены на газ могут быть снижены, по крайней мере, вдвое, то я этим цифрам доверяю.

Аналогичные цифры приводит также и другой кандидат в президенты – Юлия Тимошенко, которая тоже глубоко знает тему газового рынка.

С моей точки зрения, снижение цен на газ собственной добычи, которого достаточно для обеспечения потребностей населения и жилищно-коммунального хозяйства, абсолютно реально. И в случае смены власти это будет сделано.

Татаренко Д.В.: На сколько в ближайшее время у нас могут еще вырасти тарифы на газ для населения, к чему готовиться морально в следующем году, на сколько дополнительных работ еще устраиваться, чтобы потянуть коммуналку?

Виктор Суслов: Да, тарифы на газ для населения планируется повышать дальше. Во-первых, потому что наша власть исходит из того, что эти тарифы должны основываться на ценах на газ на хабе в Германии. Во-вторых, потому что эти тарифы планируется поднять до уровня цен на газ для промышленности. А это значит, что в следующем году можно ожидать повышения тарифов еще на 30-40%.

Однако такая политика является антисоциальной и проводится в интересах олигархов и финансовых группировок, зарабатывающих на газовом рынке.

Ну, а насколько дополнительных работ вам нужно устраиваться, не могу сказать, поскольку я не знаю ни ваших доходов, ни ваших потребностей.

Валерий: По вашим оценкам, насколько "голубое топливо" остается мощным рычагом влияния в руках на Украину в руках России?

Виктор Суслов: Украинская власть утверждает, что такого рычага в руках России вообще нет, поскольку Украина газ у России не покупает. Весь газ, даже российского происхождения, закупается Украиной через посредников на европейском газовом рынке.

По последним оценкам, из-за этого Украина переплачивает за газ посредникам в разные периоды от 20 до 100 долларов за одну тысячу кубометров.

После выборов одной из главных задач новой власти будет установить, кому в нынешней украинской власти на самом деле принадлежат эти "европейские посредники". Несомненно, мы узнаем много интересного.

Читайте такжеО наглого босяцкого шизоида Путина публично вытрут ногиklimenko d.v.: На днях Європарламент та Конгрес США ухвалили резолюції однакового змісту – закликають скасувати будівництво "Північного потоку-2". Яке значення та вплив матимуть ці резолюції? Чи здатна така консолідована позиція Сполучених Штатів та переважної більшості європейських країн зупинити будівництво цього газогону? Чи можуть ті три європейські компанії, які займаються будівництвом, злякатися санкцій та відмовитися від цієї ідеї?

Виктор Суслов: США заинтересованы в выходе на европейский газовый рынок. Уже в следующем году США должны стать крупнейшим производителем газа в мире за счет резкого увеличения добычи сланцевого сжиженного газа. Поэтому они хотят, чтобы Европа закупала более дорогой американский сланцевый газ и не закупала газ у России.

Так что почему Конгресс США принял решение против "Северного потока-2" – понятно.

Европарламент принял это решение далеко не единогласно. На продолжении строительства "Северного потока-2" настаивает, прежде всего, Германия, которая хочет выполнять роль крупнейшего газового хаба Европы, что также резко усиливает и политическое влияние Германии в Евросоюзе. Именно поэтому "Северный поток-2" наполовину финансируют и строят западноевропейские фирмы.

Поэтому и США, и ЕС отстаивают вовсе не интересы Украины в вопросах дележа европейского газового рынка. Они борются за свои собственные интересы.

Если бы США смогли остановить строительство "Северного потока-2" и получить контроль над украинской ГТС, к чему они и стремятся, они смогли бы буквально взять Евросоюз за горло. А факт нарастания противоречий между США и ЕС – общеизвестен.

Но я думаю, что Германия и другие крупнейшие европейские страны, участвующие в строительстве "Северного потока-2", скорее всего, смогут отстоять необходимость строительства этого газопровода.

Tarass: Що буде відбуватися з основними світовими валютами – євро і доларом – наступного року, за вашими припущеннями?

Виктор Суслов: В более сложном положении, видимо, будет евро. Во-первых, в связи с выходом из Евросоюза Великобритании. Во-вторых, ввиду прихода к власти в ключевых странах ЕС популистских и "правых" сил.

Судя по результатам выборов в Италии, фактам массовых волнений во Франции, тяжелому финансовому положению Греции, нарастанию долгов Италии, Испании и Португалии, отказу ряда восточноевропейских стран от вхождения в зону евро (Польша и Венгрия), стабильность еврозоны вообще под вопросом.

Я думаю, что зона обращения евро практически неизбежно развалится, и ряд стран вернется к использованию своих национальных валют.

Но доллар тоже находится под ударом в связи с продолжением значительного роста госдолга США, который превысил 22 триллиона долларов. Рано или поздно Штаты должны будут эту проблему решать путем проведения масштабных изменений мировой валютно-финансовой системы. Но я думаю, что это случится не в 2019 году.

Виктор Суслов / Главред

Tarass: Чи є підстави очікувати чергову світову фінансову кризу найближчим часом подібну до кризи 2008-го? Якщо так, то наскільки глибокою вона може бути? По яких країнах ударить найбільше?

Виктор Суслов: Да, есть основания прогнозировать нарастание кризисных явлений в мировой экономике. Это связано с нарастанием противоречий между крупнейшими политико-экономическими группировками в мире – между США и ЕС, между США и Китаем, нарастанием политики протекционизма, "войны пошлин". Все это приведет к изменению структуры мировой экономики и глобальным изменениям в мировых товарных и финансовых потоках. В этих условиях мировой экономический кризис неизбежен.

Слаборазвитые страны с экономикой сырьевой ориентации, такие как Украина, могут очень серьезно пострадать из-за изменений цен на сырье и появления новых барьеров в мировой торговле.

Валентина: Как вы считаете, можно ли уже начинать готовиться к похоронам доллара как резервной валюты? В чем сейчас лучше хранить деньги?

Виктор Суслов: Как я уже сказал, изменение роли доллара как резервной валюты в мире неизбежно. Но мы не знаем, когда это произойдет. Но готовиться все равно нужно. Так что диверсифицируйте структуру ваших активов, держите в своем "портфеле" разные валюты, включая доллар, евро и швейцарский франк. У кого много денег, тот может покупать золото или вкладывать их в недвижимость.

Edmon: Сейчас европейцы активно обсуждают планы реформирования еврозоны. Макрон в рамках этого реформирования еще в прошлом году предлагал создать общий для стран еврозоны бюджет и ввести должности министра финансов и парламентского надзора на европейском уровне. Каким странам будут прежде всего выгодны такие меры, которые предлагает Макрон? Что, по-вашему, ждет еврозону вообще?

Виктор Суслов: Это – серьезный вопрос. Я бы порекомендовал прочесть книгу бывшего члена правления Бундесбанка Германии Тило Сарацина "Европе не нужен евро", где он доказывает факт ошибочности создания еврозоны и неизбежность ее распада.

Евро, как единая валюта Евросоюза, могла бы функционировать только в случае дальнейшей интеграции стран-членов ЕС вплоть до образования единого бюджета, единой налоговой системы и, по сути, создания единого государства типа того, что в прошлом собой представлял Советский Союз.

Это, собственно, и предлагает делать Макрон. Но это не удастся сделать ввиду серьезных политических противоречий между странами-членами ЕС. К переходу к единому государству они, очевидно, не готовы.

Такой переход, естественно, был бы выгоден наименее развитым странам, прежде всего, странам Восточной Европы и Балтии, которые хотели бы увеличить свое субсидирование за счет общего бюджета.

Так что наиболее вероятным надо считать достаточно скорый распад еврозоны и возвращение стран ЕС к своим национальным валютам. Существующая экономическая и финансовая система в рамках еврозоны Евросоюза сегодня не позволяет менее развитым странам, использующим евро, достигать равновесия своего платежного баланса за счет проведения макроэкономической политики и девальвации национальной валюты. Поэтому эти менее развитые страны вынуждены постоянно накапливать свои внешние долги. Рано или поздно это должно закончиться катастрофой для всего ЕС.

Fazil: Каковы оптимистичные, пессимистичные и реалистичные прогнозы для курса гривны в следующем году по отношению к доллару?

Виктор Суслов: Несмотря на двойную избирательную кампанию в Украине, я думаю, что курс гривны останется относительно стабильным и не превысит 30 гривен за доллар до конца 2019 года. Потому что, как объявлено, МВФ 18 декабря 2018 года примет решение о срочном выделении Украине дополнительного кредитования по программе stand by на протяжении ближайших 14 месяцев на сумму 3,9 миллиарда долларов. Эти деньги будут предназначены для поддержания курса гривны.

Виктор Суслов / Главред

gf_43: Способна ли Украина обойтись без денег МВФ, или она обречена сидеть на этой игле до скончания века?

Виктор Суслов: Сегодня кредиты МВФ имеют огромное политическое значение для действующей в Украине власти, позволяя поддерживать относительную политическую стабильность в стране. Однако кредитование не может продолжаться бесконечно. В то время как эффективных реформ в Украине нет, а экономика остается неконкурентоспособной.

Без перехода к экономической политике поддержки своего национального производства и защиты внутреннего рынка будущее банкротство Украины неизбежно, потому что МВФ не будет предоставлять кредиты бесконечно.

timofei_5: Чи є правдою те, що Україна вже знаходиться під зовнішнім управлінням?

Виктор Суслов: Правда. Потому что Украина экономически зависима от денег МВФ и кредитов западных стран. Поэтому она зависима в том числе и политически. Она не способна проводить самостоятельную политику. И в этом смысле Украина, конечно же, находится под внешним управлением.

Кстати, наглядной иллюстрацией этого являются многочисленные факты назначения иностранных граждан на высшие государственные должности в Украине и наличие большого количества иностранных консультантов и советников, прежде всего, США, в органах государственной власти Украины.

Читайте такжеКерченский кризис: как Германия строит из себя дурочкуJoker: Исходя из показателей, заложенных в бюджет-2019, скажите, как изменится уровень жизни украинцев в следующем году? Есть ли хоть призрачный шанс на "покращення"?

Виктор Суслов: Показатели бюджета-2019 всем известны. Этот бюджет заметного повышения уровня жизни украинцев в следующем году не предполагает.

Как я уже сказал раньше, наша власть предпочитает заниматься не экономическими реформами, а пропагандой мероприятий эмоционального плана, которые должны привести к росту чувства национальной гордости Украины (армия, язык, вера и т.п).

Ольга Гордеенко: Насколько близко сегодня Украина подошла к угрозе дефолта? Что ее может подтолкнуть переступить черту, после которой дефолт будет неизбежен?

Виктор Суслов: С 2014 года, после Майдана, Украина постоянно балансирует на грани дефолта и избегает его только за счет внешних кредитов. Дефолт станет неизбежен, как только Запад решит, что дальше тратить деньги на содержание Украины не имеет смысла.

Андрей: Украинская инфраструктура, 90% которой были построены в СССР, подходит к концу – все ветшает, ломается и рушится, отходят второй и даже третий эксплуатационный сроки. 30 лет ничем никто не занимался. Когда-то начнется все сыпаться массово. Денег у государства для новых инфраструктурных проектов нет, даже на ремонт существующих не хватит. Что нас тогда ждет? Африка в северном климате? Как можно решить данную проблему?

Виктор Суслов: Вы затрагиваете важнейший вопрос.

Действительно, Украина переживает тотальный кризис инфраструктуры и износа основных фондов в производственной сфере. Разрушенные дороги, энергетика с уровнем износа основных фондов на 90% и больше, неизбежность остановки в ближайшие в четыре-пять лет большей части блоков наших атомных электростанций, кризис коммунальной инфраструктуры – все это результат хищнического разграбления советского наследия.

Люди, получившие даром в свои руки этот огромный потенциал, оказались неспособны его сохранить и поддерживать. Они слишком стремились к личной наживе, личному обогащению и удовлетворению личных потребностей. Грубо говоря, они "съели" амортизацию основных фондов.

Сегодня Украина не в состоянии за свой счет восстановить прежний потенциал. Теперь надежды на "дядю с Запада" – вот придет иностранный инвестор, принесет деньги, все нам восстановит.

Возможно, так и будет. Но надо считаться с тем, что этому "дяде", вероятно, придется отдать всю страну: землю, объекты собственности и политическую власть, разрешить завоз дешевых и трудолюбивых иностранных рабочих, возможно, из Китая, Вьетнама или Пакистана.

Будет ли существовать после этого сама "незалежна" Украина – большой вопрос.

Виктор Суслов / Главред

Skeptik: Как военное положение повлияет на гривну?

Виктор Суслов: Военное положение всегда негативно влияет на экономику, в том числе и на стабильность национальной валюты государства, где оно вводится, в нашем случае – гривны. Потому что в условиях военного положения страна становится непривлекательной для инвесторов, а иностранные покупатели украинской продукции сокращают количество контрактов с Украиной в виду неуверенности в будущем. Также сокращается туризм и транспортные потоки, а вместе с этим уменьшаются и валютные поступления страны. Внешние займы при этом становятся все дороже.

Все это – факторы, подрывающие гривну.

Lali: Чому, не дивлячись на війну, між Україною і Росією продовжує рости товарообіг? І чи зберігатиметься ця тенденція в найближчі роки?

Виктор Суслов: Между Украиной и Россией нет настоящей полномасштабной войны, а то, что происходит – это "гибридная" война. Неслучайно украинская власть настаивает на своем желании предоставлять России услуги по транзиту газа, чего не могло бы быть в условиях настоящей войны, закупает в возрастающих объемах российский уголь, ядерное топливо, нефтепродукты и многие другие товары.

Одновременно та же самая украинская власть жалуется в ВТО и другие международные организации на то, что Россия ограничивает закупки украинских товаров.

Такая странная ситуация, скорее всего, сохранится на долгие годы, если только новая украинская власть не выработает политику окончательного решения украино-российского конфликта. И ключ к такому решению общеизвестен – это выполнение обеими сторонами Минских соглашений.

Кузьмич: Чи не могли би ви коротко пояснити, якими можуть бути економічні та політичні наслідки припинення дії Договору про дружбу з Росією, який у нас перестане діяти з квітня наступного року? Яким чином відсутність дії цього договору Росія зможе використати в своїх інтересах?

Виктор Суслов: То, что отношений дружбы между Украиной и Россией с 2014 года не существует – общеизвестно. Поэтому отмена самого договора, я думаю, не изменит характера двусторонних отношений.

Другое дело, что на основе этого договора принято около 400 конкретных двусторонних соглашений в разных сферах. А вот отмена этих соглашений, если она произойдет, может затронуть интересы многих граждан Украины.

Например, соглашение в сфере пенсионного обеспечения. Сегодня позволяется при назначении пенсий в Украине учитывать трудовой стаж, заработанный в России еще во времена Советского Союза. Если соглашения будут отменены, и такой стаж не будет учитываться, это затронет многих.

Или – что будет со взаимным признанием дипломов о высшем образовании? В конце концов, острый вопрос последнего времени: договор о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива – будет ли он действовать?

По публикациям из российской прессы известно, что некоторые наиболее агрессивные российские политики собираются использовать факт отмены большого "договора о дружбе" для прекращения действия также многих двусторонних соглашений с целью нанесения Украине максимального экономического ущерба.

Справедливости ради надо сказать, что и в Украине не был проведен полный анализ всех возможных негативных последствий прекращения действия этого большого договора.

MistF: Поясните, пожалуйста, в каких суммах приблизительно измеряются потери Украины от появления Крымского моста. Смогут ли вообще когда-нибудь нормально работать наши порты, если Крымский мост будет существовать?

Виктор Суслов: Потери Украины от трудностей, связанных с обеспечением мореплавания по Азовскому морю и использованием портов Мариуполь и Бердянск, связаны не с Крымским мостом, а с украино-российским конфликтом вокруг понимания современного статуса Керченского пролива и Азовского моря.

Как известно, Украина не признает факт оккупации Крыма, поэтому она не признает и статус территориальных вод возле Крыма как российских территориальных вод, а также статус Керченского пролива как проходящего через российские территориальные воды.

Поэтому продолжение конфликта по использованию этого водного пространства – неизбежно, вплоть до юридического урегулирования вопросов территориальных вод России и Украины возле Крыма.

До настоящего времени, когда "по умолчанию" Украина выполняла российские требования к движению по Керченскому проливу и Азовскому морю, судоходство продолжалось.

MistF: Как вы считаете, что целесообразнее сделать Украине с Крымским мостом после того, как он вернется под нашу юрисдикцию? Демонтировать, использовать в каких-то целях, ждать, пока природа его разрушит?

Виктор Суслов: Замечу, что строительство Крымского моста обсуждалось между Украиной и Россией в периоды задолго до 2014 года. А в 2013 году, до оккупации Россией Крыма, было даже подписано даже двустороннее соглашение о строительстве этого моста, потому что такой мост на несколько сотен километров сокращает сухопутный транспортный путь из Европы и Украины на Кавказ.

Это – важный транспортный коридор. Поэтому в случае возврата Крыма Украине, а, следовательно, и урегулирования украино-российского конфликта, Крымский мост будет использоваться как важный элемент этого упомянутого транспортного коридора, а, возможно, и как элемент воссоздания "великого шелкового пути" в Азию.

Sidor: Расскажите, пожалуйста, как изменилось состояние российской экономики за 2018 год. Насколько еще велик запас прочности у нее, что будет происходить в следующем году с рублем, уровнем жизни россиян? Не скажут ли теперь всей стране: "Денег нет, но вы держитесь!"?

Виктор Суслов: В 2018 году Россия демонстрирует низкие темпы экономического роста, но этот рост все-таки есть. В целом, введенные Западом и Украиной против России экономические санкции оказались малоэффективными. Они подтолкнули Россию к проведению активной политики импортозамещения в промышленности, а особенно – в сельском хозяйстве. За эти годы Россия стала крупнейшим в мире экспортером зерна. Торговый баланс России остается стабильно положительным, валютные резервы колеблются на уровне около 500 миллиардов долларов.

Поэтому маловероятно предполагать, что Россия развалится под давлением санкций.

Однако уровень жизни граждан России не растет, а во многих регионах даже снижается. Это связано с необходимостью перехода к частично мобилизационной экономике, наращиванию военных расходов, значительными расходами на содержание Крыма, оккупированных территорий Донбасса, ведение войны в Сирии и разработкой новых видов вооружений.

Виктор Суслов / Главред

polit_ua: Наскільки стан економіки дозволяє Росії підтримувати старі та організовувати нові військові авантюри? Донбас, Сирія, Лівія тощо. Чи не надірветься вона війною? Чи потягне вона, якщо раптом "хазяїну Кремля" так прийде в голову, широкомасштабну війну проти України або окупацію всієї лівобережної України?

Виктор Суслов: Как видим, состояние экономики Российской Федерации относительно стабильно, в том числе и за счет роста цен на нефть в последнее время.

Я не думаю, что России было бы выгодно начинать широкомасштабную войну против Украины. Этого не будет.

Главным противником России сегодня является, конечно, не Украина, а геополитические противники РФ – США и НАТО. И, конечно, противостояние этим противникам в геополитической войне требует от России больших издержек.

Но, повторю, я не думаю, что это обрушит российскую экономику. Тем более, что Россия находит союзников в лице Китая и даже некоторых стран ЕС. Не говоря уже о том, что подавляющее большинство стран мира, в том числе крупнейших, никаких санкций против РФ не вводили и поддерживают экономические отношения (Индия, Бразилия и т.д.).

Ковальчук С.: К чему готовил Путин мир и Россию своими разговорами о рае и ядерном ударе?

Виктор Суслов: Это громко прозвучавшее заявление российского президента на Валдайском форуме было связано с провозглашенным намерением США объявить о разрыве Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности в Европе. В западных СМИ сразу же появились комментарии о том, что это позволит США и НАТО установить ракеты средней и меньшей дальности с ядерными боеголовками в Европе, вероятно, на территориях, максимально приближенных к России: в Прибалтике, Польше, возможно, и в Украине. Подлетное время таких ракет до Москвы и основных жизненных центров России будет составлять две-три минуты, и Россия не сможет защититься от неожиданного ядерного удара.

И Путин признал этот факт, сказав, что россияне в этом случае будут мучениками и попадут в рай, а весь остальной мир "просто сдохнет".

Поэтому Россия модернизировала свою систему, известную на Западе как "Периметр" – систему автоматического запуска всего своего ядерного оружия в случае удара по России. Это будет означать глобальную мировую катастрофу.

В этом контексте нужно понимать и другую известную реплику Путина: "А нужен ли нам мир, в котором не будет России?".

Если Украина вступит в НАТО и согласится на размещение на своей территории ядерных ракет НАТО, к сожалению, нам нужно будет сознавать, что мы все тоже станем целью для российских ядерных ракет.

Василько: В какие суммы России обходится оккупация Донбасса, сколько она тратит на дотации для этого региона?

Виктор Суслов: Россия официально не публикует данные о том, сколько она расходует на поддержку "Л/ДНР". Кроме того, известно, что часть расходов осуществляется через российские коммерческие структуры.

По экспертным оценкам, за счет работы предприятий, находящихся на оккупированных территориях, эти территории обеспечивают свое содержание на уровне 50-70%.

demchenko_d.: Кто будет отстраивать Донбасс после войны? Есть ли у Украины шанс добиться от России компенсации за причиненный ущерб аннексией Крыма и войной на Донбассе?

Виктор Суслов: Вопрос об источниках финансирования восстановления Донбасса должен решаться на основе заключения международного соглашения при участии Украины, России и западных стран. Западные страны, которые в феврале 2014 года гарантировали мирный переход власти в Украине, тоже должны нести свою долю ответственности. И они не раз подтверждали готовность финансировать часть расходов.

Ну, а вопрос компенсаций от России за ущерб, конечно, должен решаться в судебном порядке. Частично он уже решается: как известно, уже есть первые решения европейских судов о взыскании с России потерь за собственность, утраченную украинскими субъектами хозяйствования и гражданами в Крыму – помнится, на сумму 156 миллионов долларов.

Mavrik: Наскільки обґрунтовано новий пакет санкцій США проти Росії називають "пекельним"?

Виктор Суслов: Пока ни один из пакетов санкций, введенных США и Евросоюзом против России, нельзя назвать "адским". Россия справляется с этими санкциями.

Вообще, видимо, надо признать политику санкций Запада по отношению к России неэффективной. Ведь Россия нигде не отступает. Не собирается она отдавать Крым, не уходит с Донбасса, не уходит из Сирии и не идет ни на какие другие уступки Западу.

polit_ua: Наскільки ймовірний розпад Росії, і від чого це залежатиме?

Виктор Суслов: С моей точки зрения, глубоко ошибочно строить украинскую политику в отношении России на ожидании скорого распада России. Не будем забывать, что производство валового продукта на душу населения в России в несколько раз превышает аналогичные показатели в Украине.

Украино-российский конфликт должен быть улажен мирным путем – путем переговоров и с выплатой Украине необходимых денежных компенсаций. Я уверен, что Россия готова к таким переговорам. Проблема в том, что не демонстрируется готовность вести эти переговоры с украинской стороны.

А может быть, просто некому пока их вести. Как известно, в последнее время президент России публично отказался общаться с пока еще действующим президентом Украины.

Дональд: Каких санкций больше всего боится Россия – персональных или против государства как такового? В каких секторах санкции наиболее болезненны?

Виктор Суслов: Судя по поведению России, политика санкций зашла так далеко, что Россия уже никаких санкций не боится. Да и сам факт того, что российский президент, по сути, объявил о готовности к ядерной войне, говорит о том, что дальше идти уже некуда.

Теперь остается искать путь к разрядке, путь взаимных уступок, путь постепенного снятия санкций.

Неслучайно, вот тот глобальный барометр, часы, которые показывают, сколько осталось до начала ядерной войны, эксперты максимально приблизили к цифре 12. То есть ожидания ядерного конфликта сегодня являются как никогда высокими.

Тамара, Житомир: Если владеете такими данными, то не могли бы вы рассказать об экономических последствиях для России и РПЦ потери украинской церкви? У нас часто говорят, что это будет ощутимая утрата – потерять такие большие приходы, но всегда без конкретики. Что думаете об этом да и обо всей истории с Томосом вы?

Виктор Суслов: Насколько я знаю из официальных заявлений представителей РПЦ и УПЦ МП, российская церковь не получает каких-либо доходов с Украины. Все, что УПЦ МП собирает со своих прихожан на территории Украины, расходуется на ее же содержание.

В случае переподчинения украинской церкви Вселенскому патриархату по-видимому, будет не так. Достаточно привести пример безвозмездной передачи Андреевской церкви Вселенскому патриарху.

А во всей истории с Томосом я, как человек, далекий от церкви, вижу одну главную проблему – опасность церковного конфликта в Украине.

Родригез: Возможна ли аннексия Беларуси?

Виктор Суслов: Думаю, что нет.

semen_senia: В Украине ура-патриоты так ждут и так молятся о развале России. А что будет, если такая огромная "дура" начнет рушиться? Не зацепит ли она и соседей тоже, не погребет ли под своими обломками и часть того, что выгодно и интересно, в частности, Украине? Нужен ли глобальным игрокам крах РФ в действительности?

Виктор Суслов: Начну с последнего. Глобальные игроки, такие как США, конечно, заинтересованы в крахе Российской Федерации. Но только если это произойдет безнаказанно для них самих. Повторю, никто не заинтересован в глобальной ядерной войне. Поэтому основными средствами передела мира в ближайшие годы останутся средства "гибридных" и информационных войн.

Россию можно разрушить так, как Запад в свое время разрушил Советский Союз – путем подрыва изнутри. Однако и Россия из разрушения СССР извлекла уроки и теперь активно использует тот же инструментарий "гибридных" войн, хорошо описанных в работах американского теоретика Джина Шарпа, в частности, о теории "цветных революций", против самого Запада.

Так что войны уходят в интернет, в информационное пространство, в сферу СМИ, идеологических разработок и разработок эффективных методик "промывания мозгов". Все это теперь может длиться десятилетиями.

Андрей: Вы верите в революцию в РФ? Диктатура держится на согласии народа с таким государственным устройством, которое взамен предлагает какое-то количество социальных благ. Если в РФ диктатура остается, а социальные блага стремительно исчезают, долго ли удастся Путину просидеть, охраняясь от народа штыками?

Виктор Суслов: Ваш вопрос – это вопрос о возможном исходе "гибридной" войны между Западом и Россией. Я не думаю, что Россия эту войну проиграет после уроков, которые были извлечены после распада СССР.

Ну, а что касается ужесточения внутренней политики, возможного использования элементов диктатуры, попыток ограничивать свободу слова и минимизировать влияние внешних сил на внутреннюю политику, то сегодня так делают все страны. США борются с российским влиянием в американских СМИ и расследуют воздействие России на результаты американских выборов. Европа постоянно ищет "руку Москвы" в любых событиях – будь то Солсбери в Британии, протесты во Франции или победа популистов в Италии и националистов в Венгрии. Украинская власть большую часть своего времени, похоже, начинает тратить на ловлю "агентов Москвы". Так что подавление значительной части демократических процессов и свободы слова идет по всему миру.

Norman: Европейский совет потребовал сегодня немедленно отпустить всех задержанных украинских моряков, вернуть захваченные корабли и обеспечить свободный проход всех кораблей в Керченском проливе, иначе – "новые механизмы воздействия на РФ". Прислушается ли Москва к этим призывам? Какие еще "механизмы воздействия" на Россию припасены у Европы? А также какая судьба, по-вашему, ждет украинских моряков, оказавшихся в плену?

Виктор Суслов: Если вы спрашиваете мое мнение, то я думаю, что Россия эти требования не выполнит. Ее вообще уже мало интересуют "хотелки" Евросоюза. Украинских моряков осудят в российском суде, а потом помилуют либо обменяют на арестованных и осужденных в Украине российских граждан.

Поликарп: Ваше мнение-прогноз: как думаете, грядет ли новый мировой порядок с новой системой расчетов, новыми центрами власти? Если да, то как это может выглядеть – какая система, что вместо доллара как ключевой валюты, кто будет во главе?

Виктор Суслов: Новый мировой порядок неизбежен. Но пока мы не можем знать, каким он будет.

Он установится в результате глубокого кризиса современной глобальной экономики. В результате утраты США роли мирового гегемона. Он закрепит ведущую роль новых геополитических сил, таких как Китая и других бурно развивающихся стран мира. Будут глубоко реформированы институты глобального регулирования экономики: ВТО, МВФ, Мировой банк, ООН. Но все это сформируется после прохождения тяжелого мирового кризиса, который уже начался.

Надежда Майная