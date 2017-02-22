Международные эксперты: Россия — самый крупный импортер украинского оружия

Украина занимает 11 место в ежегодном рейтинге мировых экспортеров вооружений. Крупнейшим импортером нашего оружия в 2016 году была Россия.

Как говорится в отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), среди крупнейших импортеров украинских вооружений в 2016 году были РФ (32%, 169 млн долл.), КНР (17%, 90 млн долл.), ДР Конго (16,3%, 86 млн долл.), Таиланд (12,7%, 67 млн долл.), пишет Новое время со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным экспертов, объем экспорта основных видов вооружений Украины в 2016 году составил 528 млн долл.

В 2016 году Украина экспортировала вооружений на 52,86% больше по сравнению с 2015 годом (347 млн долл.), когда она была 11-й в топ-рейтинге мировых экспортеров вооружений SIPRI.



Напомним, тройку лидеров мирового рейтинга SIPRI в 2016 году, как и в 2015, возглавили США с экспортом 9,894 млрд долл, РФ (6,43 млрд долл.), Германия (2,813 млрд долл.).

Стоит также отметить, что по итогам 2010 — 2015 года Украина входила в десятку крупнейших поставщиков оружия в мире.