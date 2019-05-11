Зеленский рассказал, о чем говорил на встрече с послом Китая в Украине

Владимир Зеленский встретился с Ду Веем / @ZelenskyyUa

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский провел встречу с послом Китая в Украине Ду Веем.

Во время общения стороны обсудили пути развития сотрудничества между двумя странами.

"Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношениях между нашими странами. Для Украины также важен опыт Китая и инвестиции", - написал Зеленский в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации. Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".

В ответ Порошенко заявил, что для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада.