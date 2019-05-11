Зеленский рассказал, о чем говорил на встрече с послом Китая в Украине

Для Украины важен опыт Китая и инвестиции, подчеркнул Владимир Зеленский.
Избранный президентом Украины Владимир Зеленский провел встречу с послом Китая в Украине Ду Веем.
Во время общения стороны обсудили пути развития сотрудничества между двумя странами.
"Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношениях между нашими странами. Для Украины также важен опыт Китая и инвестиции", - написал Зеленский в своем микроблоге в Twitter.
Ранее Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации. Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".
В ответ Порошенко заявил, что для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада.