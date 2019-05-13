Сначала грозы, потом +30⁰: озвучен прогноз погоды в Украине на неделю / 1zoom.ru

Погода в Украине продолжает удивлять своей переменчивостью и неопределенность, предупреждают синоптики.

Погода на сегодня

Погода в Украине 13 мая выдастся дождливой (грозы ожидаются практически везде), но при этом теплой. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Теплее всего будет на севере и востоке страны: воздух прогреется до +21-23 градусов.

Читайте такжеПик активности Солнца: из-за магнитных бурь 11-17 мая людей ждут удушья и проблемы со зрениемХолоднее всего будет на Прикарпатье, во Львовской и Тернопольской областях – до +19-21 градуса.

Погода в Киеве 13 мая будет переменчивой: на смену дождям с грозами придет солнце.

"Тепло, около +20 градусов", – уточнила синоптик Наталья Диденко.

Погода на неделю

Погода всю неделю будет дождливой и с грозами, причем повсеместно.

Так, прогноз погода в Украине на 14 мая обещает дожди на севере, западе и части восточных областей, отмечается в сюжете ТСН.Тиждень.

А вот в среду-четверг тепло вернется и задержится уже до конца недели. Так что вторая половина недели преимущественно будет сухой и солнечной.

При этом на западе прогнозируется до +18-20 градусов, на севере, в центре и юге – до +24 градусов, а на востоке среди недели – вообще от +25 градусов до +30 градусов.

Напомним, в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в мае 2019 года в нашей стране температура воздух будет немного выше средних многолетних значений. Синоптики предупреждали, что в этом месяце в Украине больше всего осадков ожидается в Карпатах.

Синоптик Леонид Горбань назвал даты похолодания и начала жары в Украине. Сухая и теплая погода установится только в середине мая 2019.

В свою очередь климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.