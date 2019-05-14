Кровавое ДТП в Харькове: судья принял на рассмотрение апелляционную жалобу Зайцевой

Зайцева / УНИАН

Елена Зайева, виновница смертельного ДТП в Харькове на улице Сумской, в результате которого погибли шестеро человек, наконец-то дочитала материалы дела. Судья принял на рассмотрение ее апелляционную жалобу, сообщила в Facebook журналистка Татьяна Доцяк.

"Зайцева дочитала материалы дела, и судья принял к рассмотрению ее апелляционную жалобу. В ближайшее время будет назначено судебное заседаний по существу. Прогнозировать, когда начнется апелляционное рассмотрение, трудно - суды загружены. Сейчас назначают на осень и даже зиму", - сказано в сообщении.

Журналистка уточнила, что апелляционную жалобу второго виновника аварии – Геннадия Дронова – вернули адвокату для исправления неточностей.

"А вот апелляционную жалобу Дронова оставлено без движения. Адвокат должен устранить какие-то недостатки в течение 15 дней, судья снова рассмотрит жалобу. И только потом решит - есть повод для апелляционного рассмотрения", - написала Доцяк.

И этого следует, что по Зайцевой аппеляционный суд точно состоится, а вот решения касательно Дронова придется подождать.

Ранее Главред сообщал, в деле резонансного смертельного ДТП, которое произошло 18 октября 2018 года на улице Сумской в Харькове, пока не поставили точку. Елена Зайцева попросила в апелляции новый приговор — пять лет, но с отбыванием срока условно.

Напомним, ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. В результате него погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.

Также ранее фигурантка ДТП в Харькове, в результате которого погибли шестеро человек, Елена Зайцева "искренне раскаялась", признала все иски и готова понести наказание.