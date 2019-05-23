Главные новости 23 мая: Потап женился на Каменских, петиция за отставку Зеленского собрала голоса

Верховная Рада / 112.ua

В Украине 23 мая вступил в силу указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении даты внеочередных выборов в парламент, Россия не подтвердила установление 80 человек из списка 107 украинских заложников для обмена по принципу "всех на всех", а в украинском шоу-бизнесе состоялась свадьба года.

Также петиция за отставку Владимира Зеленского собрала необходимые 25 000 голосов.

Кроме того, в Верховный суд поступил иск на указ Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Ко всему в ЦИК назвали условие, без которого не будет досрочных выборов 2019.

И президент Украины разъяснил позицию по вопросу переговоров с Россией

Предлагаем Вашему вниманию главные новости Украины и мира за 23 мая.

Зеленский рассказал о переговорах с РФ

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о вероятности проведения переговоров Украины с Россией.Перед началом своего выступления на IForum, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли переговоры с РФ, Зеленский ответил, что "нет".

Иск на указ Зеленского о роспуске Рады

23 мая в Верховный суд Украины поступил иск на указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. По информации, заявитель просит признать противоправным и недействительным указ Зеленского о досрочных выборах.

Условие ЦИК о досрочных выборах

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук предупредила, что нынешние законы не позволяют ЦИК вовремя завершить подготовку к досрочным выборам Рады.

Петиция за отставку Зеленского

22 мая на сайте президента появилась петиция За отставку президента Владимира Зеленского, и за сутки она собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Опубликован указ о досрочных выборах в Верховную Раду

В четверг, 23 мая, в правительственном издании Урядовый курьер опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

Согласно процедуре, после публикации документа в официальной печати он вступил в силу.

Отметим, что Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.

/ ukurier.gov.ua

Россия не подтвердила установление 80 украинских заложников

Россия подтвердила установление 27 человек из списка 107 украинских заложников для обмена по принципу "всех на всех", который Украина передала РФ, заявил экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

Он подчеркнул, что это может быть связано только с одним: большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам, и следы этих пыток сразу же видны.

Звездная свадьба: Потап женился на Насте Каменских

Потап и Настя Каменских, о тайном романе которых судачили целых 13 лет, с того момента, когда пара записывала песню Не пара, наконец-то стали мужем и женой. 23 мая официально певица и рэпер произнесли свадебные клятвы и скрепили свой союз поцелуем у алтаря.