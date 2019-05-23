Главные новости 23 мая: Потап женился на Каменских, петиция за отставку Зеленского собрала голоса

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 23 мая.
В Украине 23 мая вступил в силу указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении даты внеочередных выборов в парламент, Россия не подтвердила установление 80 человек из списка 107 украинских заложников для обмена по принципу "всех на всех", а в украинском шоу-бизнесе состоялась свадьба года.
Также петиция за отставку Владимира Зеленского собрала необходимые 25 000 голосов.
Кроме того, в Верховный суд поступил иск на указ Владимира Зеленского о роспуске парламента.
Ко всему в ЦИК назвали условие, без которого не будет досрочных выборов 2019.
И президент Украины разъяснил позицию по вопросу переговоров с Россией
Предлагаем Вашему вниманию главные новости Украины и мира за 23 мая.
Зеленский рассказал о переговорах с РФ
Президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о вероятности проведения переговоров Украины с Россией.Перед началом своего выступления на IForum, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли переговоры с РФ, Зеленский ответил, что "нет".
Иск на указ Зеленского о роспуске Рады
23 мая в Верховный суд Украины поступил иск на указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. По информации, заявитель просит признать противоправным и недействительным указ Зеленского о досрочных выборах.
Условие ЦИК о досрочных выборах
Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук предупредила, что нынешние законы не позволяют ЦИК вовремя завершить подготовку к досрочным выборам Рады.
Петиция за отставку Зеленского
22 мая на сайте президента появилась петиция За отставку президента Владимира Зеленского, и за сутки она собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.
Опубликован указ о досрочных выборах в Верховную Раду
В четверг, 23 мая, в правительственном издании Урядовый курьер опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.
Согласно процедуре, после публикации документа в официальной печати он вступил в силу.
Отметим, что Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.
Россия не подтвердила установление 80 украинских заложников
Россия подтвердила установление 27 человек из списка 107 украинских заложников для обмена по принципу "всех на всех", который Украина передала РФ, заявил экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.
Он подчеркнул, что это может быть связано только с одним: большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам, и следы этих пыток сразу же видны.
Звездная свадьба: Потап женился на Насте Каменских
Потап и Настя Каменских, о тайном романе которых судачили целых 13 лет, с того момента, когда пара записывала песню Не пара, наконец-то стали мужем и женой. 23 мая официально певица и рэпер произнесли свадебные клятвы и скрепили свой союз поцелуем у алтаря.