Зеленский разъяснил позицию по вопросу переговоров с Россией

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о вероятности проведения переговоров Украины с Россией.

Перед началом своего выступления на IForum, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли переговоры с РФ, Зеленский ответил, что "нет".

В то же время во время форума Зеленский извинился за то, что посетители проходили через рамки, и пошутил, что кто-то из присутствующих на событии придумает альтернативу рамочному контролю, передает Громадське.

Читайте такжеСкандал на передовой: в ВСУ разослали опросник о переговорах с боевиками, командование заявило об ошибкеКроме того, во время выступления на iForum, Зеленский также назвал Российскую Федерацию агрессором, сообщает УНИАН.

"Есть отчет ООН о развитии электронного правительства за 2018 год. И мы с вами четко сможем увидеть, к чему стремиться. Мы сегодня, как бы прискорбно это ни звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - сказал он.

Напомним, ранее политолог Андрей Золотарев в комментарии Главреду объяснил, почему референдум о мире с Россией не является удачной идеей.