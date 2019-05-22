Политолог объяснил, почему референдум о мире с Россией - плохая идея

22 мая 2019, 13:58

По словам политолога, любой референдум нужно готовить, в том числе – информационно.

Донбасс, война
Вопрос о мире с РФ нельзя выносить на референдум / УНИАН

Новоиспеченный глава Администрации президента Зеленского Андрей Богдан допустил проведение референдума относительно мирных соглашений с Россией. Но эта идея преждевременна, так как любой референдум нужно готовить, рассказал в комментарии Главреду политолог Андрей Золотарев.

"С одной стороны, я являюсь принципиальным сторонником проведения референдумов. Этот институт должен быть введен в политическую практику в Украине. Поддерживаю Владимира Зеленского в намерении сделать институт референдума – и всеукраинского, и местного – реальным инструментом демократии. Это – хорошая идея", - объяснил Андрей Золотарев.

Но, по словам политолога, любой референдум нужно готовить, в том числе – информационно.

"Пока машина пропаганды войны в Украине не поставлена на реверс, вносить идеи, подобные тем, что озвучил Богдан, преждевременно. Такой референдум нужно основательно готовить", - уверен Золотарев.

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Кроме того, по мнению политолога, вопрос мирных переговоров – это не та идея, которая должна выноситься на референдум.

"Если вопросы интеграции в НАТО и курса на Евросоюз могут обсуждаться на референдуме, то идея вынести вопрос о мирных соглашениях с Россией говорит о том, что Богдан еще не освоился в роли главы Администрации президента. Совершенно очевидно, что он сделал поспешное заявление", - подчеркнул Золотарев.

По мнению Золотарева, практическая польза такого референдума для новой власти состояла бы только в одном – легитимация переговорного процесса с Россией. Таким образом, руководство страны получит мандат доверия граждан Украины, если граждане скажут "да" таким переговорам или соглашениям.

"К тому же, Богдан уточнил, что Украина вынуждена искать компромиссы, но, как уже заявлял Зеленский, она не будет торговать своими людьми и территориями. Компромисс может быть найден при участии стран Евросоюза, который также заинтересован в скорейшем мирном урегулировании ситуации в Украине. Очевидно, что суверенитет и целостность Украины – это то, что не будет ставиться под сомнение и даже обсуждаться. А вот вопрос статуса ныне оккупированных территорий Донбасса, формы управления, инвестирования в восстановление Донбасса – это то, что может обсуждаться участниками переговоров", - резюмировал Андрей Золотарев.

Напомним, ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан объяснил предложение о вынесении переговоров с Россией на референдум.

Ранее Зеленский назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана.

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