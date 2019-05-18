"Обращения к Зеленскому": журналист рассказал, как Кремль пытается "втюхать" Украине "Л/ДНР"

В псевдореспубликах заставляют бюджетников и студентов зачитывать текст, написанный кремлевскими пиарщиками, сообщил журналист.
На захваченной части Донецкой и Луганской областей (самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"), придумали новый "цирк" — записывать якобы массовые обращения народа к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому и просить автономию в составе Украины.
В "Л/ДНР" активно "нагибают" бюджетников и студентов, заставляя их зачитывать текст, написанный кремлевскими пиарщиками, и проситься назад под контроль Киева, написал журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.
По его мнению, в Кремле не перестают пытаться "втюхать" украинскому государству оккупированные территории под видом "автономных республик".
"Республики" больше не хотят независимости. Теперь им приказано хотеть "языковую и экономическую автономию" в составе Украины. Разумеется, никакого отношения к реальной воле жителей Донбасса сие действо не имеет", — утверждает Казанский.
Журналист добавил, что это только "спектакль, в котором будут принимать участие те же актеры, которых несколько лет назад так же заставляли выходить на митинги с плакатами "Не хотим работать на Украину".
Напомним, в Украине прошли выборы президента 2019, действующий президент Петр Порошенко проиграл, а победил с большим отрывом Владимир Зеленский.
После выборов президента Украины 2019 глава России Владимир Путин подписал указы, которым предусмотрено упрощение получения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР", и жителям аннексированного Крыма.
Справка. В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция. В конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.