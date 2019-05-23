"Позор и безобразие": Макарий предупредил об угрозе потери томоса

Патриарх Филарет и митрополит Макарий

Ситуация, сложившаяся вокруг Православной церкви Украины, несет риски потери Украиной томоса об автокефалии, заявил митрополит Львовский Макарий (Малетич) – бывший предстоятель УАПЦ, объединившейся с УПЦ КП в новую церковь.

"Возможно, если такое безобразие продолжится, если недействующий патриарх (Филарет, - ред.) продолжит в том же направлении и его будут поддерживать некоторые политики, а избранный Предстоятель, бездействуя, будет молчать", - подчеркнул он в интервью Апострофу.

Бывший предстоятель УАПЦ акцентировал внимание на необходимости единой Поместной церкви войти в каноническое русло.

Читайте такжеПримет ли Филарет сделку дьявола?"Я предложил собрать Синод и обратиться к Вселенскому Патриарху (по уставу он имеет высший суд над каждым архиереем) с просьбой рассмотреть поведение почетного патриарха Филарета. Не все со мной соглашаются: говорят, что мы являемся самостоятельной церковью. Самостоятельные - сделайте сами! Не можете сами - обращайтесь к тем, кто может. Но не допустимо дальше позорить новосозданную церковь, к которой 100 лет стремились украинский народ и духовенство", - добавил Макарий.

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Напомним, ранее патриарх Филарет рассказал, что глава ПЦУ митрополит Епифаний не соблюдает тех договоренностей, которые были достигнуты на Соборе 15 декабря 2018 в соборе св.Софии. Филарет добавил, что нарушил договоренности и пока еще действующий президент Украины П. Порошенко.

Также ранее СМИ рассказали о планах патриарха Филарета по восстановлению УПЦ КП.