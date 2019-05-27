400 метров от врага: Зеленский впервые посетил передовую на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе первой с своей каденции рабочей поездки посетил Луганскую область, уделив особое внимание позициям военных в Станице Луганской и Счастье.

"Глава государства пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений. В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров", - сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский осмотрел бытовые условия, в которых живут украинские военнослужащие на передовой. Он подчеркнул, что условия быта солдат требуют существенного улучшения.

"Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными", — сказал глава государства.

Зеленский заслушал доклад командующего операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании принял участие начальник Генерального штаба — Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Напомним, лидер Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может потерять жизнь, если предаст свою страну, погибших на Майдане и на Донбассе людей.