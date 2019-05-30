В АП рассказали, что Зеленский поговорит с Путиным по телефону

Зеленский и Путин пообщаются по телефону / Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести прямые телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко.

"У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным", — уточнил Пристайко, передает Интерфакс-Украина.

Отметим, ранее эксперт в комментарии Главреду пояснил, почему важны прямые переговоры между Зеленским и Путиным. Президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен согласится на прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным без участия стран Запада.

Также ранее у Путина назвали условия встречи с Зеленским по Донбассу.

Также ранее журналист Савик Шустер рассказал, как Зеленский должен говорить с Путиным, чтобы выиграть.