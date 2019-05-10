Шустер рассказал, как Зеленский должен говорить с Путиным, чтобы выиграть

По словам телеведущего, новый президент Украины гораздо симпатичнее для российских элит, чем авторитарный хозяин Кремля.
Президент России Владимир Путин является человеком прошлого, тогда как новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский является человеком будущего, и такой глава государства вызывает симпатию даже у российских элит.
Такое мнение высказал известный журналист и телеведущий Савик Шустер, отвечая на вопрос, как вести себя на переговорах с Путиным Зеленскому чтобы не проиграть, а выиграть.
"Я Путина плохо знаю, мы лично встречались один раз. Путин всегда будет использовать силу ради поддержания той ситуации, которая есть. Ему нужен пример благополучной страны рядом. С ним надо бороться асимметрично. Не надо ему говорить, что он агрессор, надо говорить о том, что мы не хотим жить в подъездах в дерьме, в котором живет народ Путина", - сказал Шустер в эфире телеканала 112.
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Он отметил, что не разговаривал бы с Путиным на тему войны, потому что тот всегда выиграет.
"Зеленский продвинутый, Зеленский для элит России симпатичней чем Путин, особенно для элит Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска. Они просто смотрят на Зеленского, на Украину, и она привлекает, потому что она избрала такого человека, новое поколение. Украины выбрала надежду, Россия постоянно живет в страхе. Думаю, что результатами выборов в Кремле расстроены. Я бы говорил с Путиным как человеком прошлого. Эти переговоры должны быть публичными, публично разговаривать со всей Россией, чтобы это было слышно всему миру", - сказал телеведущий.