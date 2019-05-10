Шустер рассказал, как Зеленский должен говорить с Путиным, чтобы выиграть

Савик Шустер / кадр из видео

Президент России Владимир Путин является человеком прошлого, тогда как новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский является человеком будущего, и такой глава государства вызывает симпатию даже у российских элит.

Такое мнение высказал известный журналист и телеведущий Савик Шустер, отвечая на вопрос, как вести себя на переговорах с Путиным Зеленскому чтобы не проиграть, а выиграть.

"Я Путина плохо знаю, мы лично встречались один раз. Путин всегда будет использовать силу ради поддержания той ситуации, которая есть. Ему нужен пример благополучной страны рядом. С ним надо бороться асимметрично. Не надо ему говорить, что он агрессор, надо говорить о том, что мы не хотим жить в подъездах в дерьме, в котором живет народ Путина", - сказал Шустер в эфире телеканала 112.

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Он отметил, что не разговаривал бы с Путиным на тему войны, потому что тот всегда выиграет.

"Зеленский продвинутый, Зеленский для элит России симпатичней чем Путин, особенно для элит Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска. Они просто смотрят на Зеленского, на Украину, и она привлекает, потому что она избрала такого человека, новое поколение. Украины выбрала надежду, Россия постоянно живет в страхе. Думаю, что результатами выборов в Кремле расстроены. Я бы говорил с Путиным как человеком прошлого. Эти переговоры должны быть публичными, публично разговаривать со всей Россией, чтобы это было слышно всему миру", - сказал телеведущий.