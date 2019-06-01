Бойцам ВСУ пообещали премии по 3 тысячи гривен перед отправкой на Донбасс

Бойцы ВСУ на Донбассе / Минобороны Украины

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые начинают интенсивную фазу подготовки перед привлечением к операции Объединенных сил, получат по 3 тыс. грн., сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Военнослужащие ВС, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к ООС, будут премированы 3 тыс. грн. Такое решение принял, находясь в расположении 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины на Закарпатье", - написал он в Facebook.

В частности, отметил министр, определяя задачи командованию воинской части, он акцентировал внимание на бережном отношении командира к подчиненным, учитывая значительные нагрузки, длительное пребывание в полевых условиях и изнурительный учебный процесс во время боевого слаживания.

Читайте такжеПолторак поговорил с Зеленским и сделал важное заявление"С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения операции Объединенных сил, я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тыс. грн", - сообщил Полторак.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пообещал быстрые действия для освобождения попавших в плен 8 бойцов ВСУ.