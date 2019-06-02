"Отделился от ПЦУ": у Епифания Филарета обозвали раскольником и бунтарем

2 июня 2019, 09:40

Патриарх Филарет не справился с пороками властолюбия и гордыни, считает епископ Адриан.

Филарет
Патриарх Филарет / Reuters

Почетный патриарх Филарет созывает киевских священников "для принятия присяги на верность УПЦ КП", заявил епископ Православной церкви Украины Адриан (Кулик).

"Мне звонят священники настоятели Киевских храмов, которые до сих пор(формально) под руководством бывшего Киевского митрополита Филарета (Почетного Патриарха), с вопросом: "Владыка Филарет созывает всех священников Киева к себе на Пушкинскую 36 в понедельник на 11:00. Он будет требовать (шантаж/запугивания/угрозы) от нас чтобы мы подписали присягу на верность УПЦ КП и ему персонально как патриарху КП. Что нам делать?", — написал церковнослужитель в своем Facebook.

Читайте такжеНовая атака Филарета: Епифания обвинили в нарушении православной традицииПри этом Адриан также подчеркнул, что Филарет уже "отделился от ПЦУ".

Он призвал священников принимать решения самостоятельно или "идти за компанию с профессиональным раскольником и бунтарем, который не справился с собственными пороками властолюбия и гордыни, не прислушался к голосу соборного разума Церкви, путем раскола и разрушения УПЦ/ПЦУ, ради удовлетворения своих властных амбиций".

Напомним, ранее эксперт рассказал о планах Филарета прибрать к рукам власть в ПЦУ.

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УПЦ КП раскол бунт Филарет автокефалия Томос ПЦУ
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